Bahçelievler'de çöp kamyonunun çarptığı çocuk hastanede hayatını kaybetti

Bahçelievler'de çöp kamyonunun çarptığı 7 yaşındaki Omran B., 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.

Bahçelievler'de çöp kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralanan 7 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kocasinan Merkez Mahallesi Köyiçi Caddesi'nde 30 Mayıs'ta, Enver D'nin kullandığı 34 MDT 306 plakalı çöp kamyonu sokakta yürüyen Omran B'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı çocuk, Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Omran B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Enver D, çocuğun hayatını kaybetmesi üzerine gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok
