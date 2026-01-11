Haberler

Bahçelievler'de çöken balkona ilişkin konuşan görgü tanığı: Balyozla balkonun demirini kırdılar

Güncelleme:
Bahçelievler'de riskli olduğu gerekçesiyle tahliye edilen bir binanın balkonu çöktü. Olayda bir otomobil hasar gördü. Görgü tanıkları, çökmenin demircilerin yaptıkları nedeniyle meydana geldiğini belirtti.

BAHÇELİEVLER'de daha önce tahliye edilen bir binanın balkonu çöktü. Çöken beton parçaları sokağa dağılırken, bir otomobilde hasar meydana geldi. Olayın görgü tanığı Mustafa Aktaş, "3 gün önce de buradan demirciler demir almaya başladılar. Balyozla balkonun demirini kırdılar. Kırınca da balkon darbe aldı. Burada müteahhitin de, belediyenin de suçu yok; yıkımcıların, o demiri alanların suçu. Orası darbe alınca, yağmur da su aldı, orası çöktü" dedi.

Olay, saat 00.15 sıralarında Siyavuşpaşa Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'ndeki 6 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 3 ay önce karot örnekleri alınan ve riskli olduğu gerekçesiyle tahliye edilerek yıkım kararı verilen binanın 5'inci katındaki dairenin balkonu çöktü. Balkondan kopan beton parçaları sokağa düşerken, park halindeki bir otomobil zarar gördü.

'MÜTEAHHİTİN DE, BELEDİYENİN DE SUÇU YOK'

Olayın görgü tanığı Mustafa Aktaş, "Burası 3 ay önce boşaldı, 3 gün önce de buradan demirciler demir almaya başladılar. Balyozla balkonun demirini kırdılar. Kırınca da balkon darbe aldı. Burada müteahhitin de, belediyenin de suçu yok; yıkımcıların, o demiri alanların suçu. Orası darbe alınca, yağmur da su aldı, orası çöktü. Hurdacılar aldı, oradan da balkondan betonlar arabanın üstüne düştü, arabalar zarar gördü. Yağmur da çoktu, rüzgar da çoktu. Bu, başka da bir şey yok. Yağmurla rüzgarla zarar aldığı için yıkım oldu. Herkes zaten buradaydı, ben de buradan geçerken gördüm. Cana zarar gelmedi. Bir tane araba zarar gördü, bir tanesinde de ufak bir sıyrık, başka bir şey yok. Burada yıkımın gerçekleşmesi bir ayı bulacaktı ama böyle olduğuna göre bu hafta yıkım herhalde başlar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
