Sokakta yürüyen kadını, evine girerken taciz etti!

Bahçelievler'de, bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Ekim'de saat 22.00 sıralarında Çobançeşme Mahallesi'nde bir kadının cinsel saldırıya uğradığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, olay yerinde çevredekiler tarafından darbedilemiş halde bulunan şüpheli M.A.A'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından "cinsel saldırı" suçundan adliyeye sevk edilen M.A.A, çıkarıldığı hakimlikle tutuklandı.