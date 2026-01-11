Haberler

Bahçelievler'de 6 katlı binanın 2 balkonunda çökme meydana geldi

Bahçelievler'de 6 katlı binanın 2 balkonunda çökme meydana geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bahçelievler'de 6 katlı bir binanın 4. ve 5. katlarındaki balkonlarda çökme meydana geldi. Çöken balkonlardan düşen beton parçaları park halindeki iki aracın üzerine düştü, ancak olayda yaralanan olmadı.

Bahçelievler'de 6 katlı binanın iki katındaki balkonlarda çökme meydana geldi, üzerine beton parçaları düşen 2 araçta hasar oluştu.

Siyavuşpaşa Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın 4'üncü ve 5'inci katlarındaki balkonlarda çökme oldu.

Balkonlardan kopan beton parçaların bir kısmı sokağa, bir kısmı ise park halindeki araçların üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine belediye, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan olmazken, üzerine beton parçaları düşen 2 araçta hasar oluştu.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog - Güncel
İstanbul'da kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oldu

İstanbul'da kabus gecesi, böyle gündüze döndü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avukattan gazeteci Ruşen Çakır'a şok suçlama: Arabamın anahtarlarını aldı gitti

"Arabamın anahtarlarını aldı gitti"
Uyuşturucu soruşturmasında Can Yaman serbest

Gece baskınında gözaltına alınan Can Yaman'la ilgili karar
Yayınlanmayan bölüm hakkında konuşan Berfu Yenenler, Çakal'ı küplere bindirdi

Yayınlanmayan bölüm hakkında konuşan Berfu Yenenler, Çakal'ı küplere bindirdi
Halep'te köşeye sıkışan YPG'liler kentten otobüslerle gönderildi

Komşuda bir devrin sonu! Kentten böyle gönderildiler
Avukattan gazeteci Ruşen Çakır'a şok suçlama: Arabamın anahtarlarını aldı gitti

"Arabamın anahtarlarını aldı gitti"
Galatasaray Süper Kupa seremonisine neden çıkmadı? İşte yanıtı

Galatasaray Süper Kupa seremonisine neden çıkmadı? İşte yanıtı
Nuriye Dilmaç şeytani bir planla öldürülmüş! Katili en yakınları

Nuriye Dilmaç şeytani bir planla öldürülmüş! Katili en yakınları