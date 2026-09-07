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Bahçelievler'de balkondan düşen parçalar yayanın başına isabet etti

Bahçelievler'de balkondan düşen parçalar yayanın başına isabet etti
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BAHÇELİEVLER'de 6 katlı binanın 4'üncü katındaki dairenin balkonunda kısmi çökme meydana geldi.

BAHÇELİEVLER'de 6 katlı binanın 4'üncü katındaki dairenin balkonunda kısmi çökme meydana geldi. Balkondan düşen parçalar yoldan geçen yayanın başına isabet etti. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Mahmutbey Caddesi'nde meydana geldi. 6 katlı binanın 4'üncü katındaki dairenin balkonunda bilinmeyen bir nedenle kısmi çökme yaşandı. Balkondan düşen parçalar bu sırada yoldan geçen bir kişinin başına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda başından yaralandığı belirlenen 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Belediye ekipleri ise binada inceleme gerçekleştirdi. Balkondan düşen parçalar nedeniyle girişte bulunan bir restoranda hasar oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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