Haberler

Balkondan eve giren 2 hırsız polise yakalandı

Balkondan eve giren 2 hırsız polise yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bahçelievler'de 5 katlı bir binanın 1'inci katındaki boş daireye balkondan girmeye çalışan 2 şüpheli, mahallelinin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Polis memurunun balkondan girerek müdahale ettiği ve şüphelilerin gözaltına alındığı anlar kameraya yansıdı.

BAHÇELİEVLER'de 5 katlı binanın 1'inci katındaki dairenin balkonuna tırmanarak içeri giren 2 şüpheli, mahallelinin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin balkondan indirilip gözaltına alındığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında Kocasinan Merkez Mahallesi Karadut Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın 1'inci katındaki boş daireye girmek isteyen 2 şüpheli, binanın balkonuna tırmandı. Şüphelileri balkona tırmanırken gören mahalleli, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinden bir memur, şüphelilerin bulunduğu daireye balkondan tırmanarak girdi. Diğer ekipler ise bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Daireye giren polis memuru, içeride bulunan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüpheliler, polis tarafından balkondan aşağı indirilerek gözaltına alındı.

YAŞANANLAR KAMERADA

Çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 şüphelinin binanın balkonuna tırmanarak daireye girdiği görülüyor. Görüntülerin devamında olay yerine gelen polis ekiplerinden bir memurun balkondan daireye girdiği, diğer polislerin bina çevresinde beklediği ve şüphelilerin gözaltına alındığı anlar yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İdris Naim Şahin için hesap zamanı! İfadesine başvurulacak

İdris Naim Şahin için hesap zamanı
Almanlar, Türk savunma sanayisine hayran kaldı: Türkiye'nin yükselişini böyle yazdılar

Almanlar bizi kıskanıyor! Yaptıkları analize bakın
Türkiye'nin otomobil haritası! İşte en yaşlı araçların olduğu ilimiz

Türkiye'nin otomobil haritası! İşte en yaşlı araçların olduğu il
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18 yıllık hasret bitti, Aziz Yıldırım'ın gözleri doldu! Akıllara Ali Koç geldi

Aziz başkana yapılan tezahüratı gören herkesin aklına Ali Koç geldi
Marmara için verdiği örnek 'Eyvah' dedirtiyor: Daha kötüsü olur

Marmara için verdiği örnek "Eyvah" dedirtiyor: Daha kötüsü olur
Bu takımın şakası yok! İlk maçta dinlene dinlene gol attılar

Bu takımın şakası yok! İlk maçta dinlene dinlene gol attılar

Gülistan Doku soruşturmasının seyrini değiştirecek bulgu

Gülistan Doku soruşturmasının seyrini değiştirecek bulgu
Galatasaray transfer bombasını patlattı! Rafael Leao İstanbul'a geliyor

Geceye damga vuran görüntü! Onu almaya gitti

Yunus Akgün'ü delirten olay: O ne oğlum?

Yunus'u delirten olay: O ne oğlum?
Fidan hocanın Instagram'dan kazandığı para dudak uçuklattı

Vay Fidan hoca vay! Aylık kazancı öyle böyle değil