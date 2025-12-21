Haberler

Bahçelievler'de düzenlenen festivalde 5 ton çiğ köfte dağıtıldı

Güncelleme:
Bahçelievler Belediyesi ile Çiğ Köfte Üreticileri Derneği işbirliğiyle düzenlenen festivalde, yaklaşık 5 ton çiğ köfte vatandaşlara ikram edildi. Belediye Başkanı Hakan Bahadır çiğ köftenin kültürel bir değer olduğunu vurguladı.

Bahçelievler'de düzenlenen festivalde yaklaşık 5 ton çiğ köfte vatandaşlara ikram edildi.

Bahçelievler Belediyesi ile Çiğ Köfte Üreticileri Derneği (ÇİĞDER) işbirliğindeki "5. Geleneksel Doğu ve Güneydoğu Çiğ Köfte Festivali" Hükümet Konağı önünde yapıldı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır burada yaptığı konuşmada, çiğ köftenin kültürel bir değer olduğunu söyledi.

Bahadır, çiğ köftenin yemek olmasının yanında birleştirici bir güç olduğunu dile getirerek, "Herkesin beraber sohbet ettiği, dinlendiği, karnını doyurduğu, birazcık da eğlendiği bir kültür. " dedi.

Festivalin büyütülerek sürdürülmesini hedeflediklerini belirten Bahadır, şunları kaydetti:

"Nasıl çiğ köftemizde acısı da tuzlusu da tatlısı da var. Aynı Türkiye gibi... Ben öyle tarif ediyorum. Bugün yaklaşık 5 ton çiğ köfte dağıtacağız. Buraya tüm Bahçelievler ve İstanbul'daki komşularımızı bekliyoruz. Gelsinler, beraber o çiğ köftemizin tadına baksınlar, ikramlarımızı alsınlar."

"Yüzde 100 milli ve yerli çiğ köfte"

ÇİĞDER Başkanı Mehmet Demirhan ise çiğ köftenin dünyaca tanınmış bir lezzet olduğunu anlattı.

Demirhan, bunun ecdatlarından kendilerine kalan kültürel bir miras olduğunu ifade ederek, "Kültürel mirasımızı bir Türkiye markası haline getirdik. Biz Adıyamanlılar olarak eşsiz çiğ köfteyi keşfettik ve Türkiye sınırlarını aştı. Şu anda dünyanın ve Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde, dünya insanlarıyla yüzde 100 milli ve yerli olan çiğ köftemizi buluşturuyoruz." diye konuştu.

Doğu ve Güneydoğu Bölgesi'ndeki bazı şehirlerin yöresel ürünlerinin tanıtıldığı festivale Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe de katıldı.

