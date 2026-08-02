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Bahçelievler'de 2 kişinin yaralandığı kaza sonucu otomobilde çıkan yangın söndürüldü

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İstanbul Bahçelievler'de hafif ticari araçla çarpışan otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Bahçelievler'de hafif ticari araçla çarpışan otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

D-100 kara yolu Küçükçekmece istikametinde ilerleyen 35 ACC 352 plakalı otomobil ile 34 VF 3219 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın ardından otomobilin motor bölümünde yangın çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü, kazada yaralanan iki sürücü ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Küçükçekmece istikametinde araç yoğunluğu yaşandı.

Kaynak: AA
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