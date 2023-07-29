Bahçelievler D-100'de Yarışan Otomobillerin Neden Olduğu Kazada 3 Kişi Yaralandı

Bahçelievler D-100'de yarıştığı öne sürülen otomobillerin neden olduğu kazada içinde 2'si çocuk 7 kişinin bulunduğu araçtakiler korku dolu anlar yaşadı. Araçlardan birinin çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası polis, yarıştığı öne sürülen sürücüleri ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

BAHÇELİEVLER D-100'de yarıştığı öne sürülen otomobillerin neden olduğu kazada içinde 2'si çocuk 7 kişinin bulunduğu araçtakiler korku dolu anlar yaşadı. Araçlardan birinin çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler D-100 Atatürk Havalimanı istikametinde meydana geldi. Yarıştığı öne sürülen iki araçtan biri aynı yönde ilerleyen Emre Arapoğulları (27) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle Aktaş'ın kullandığı otomobil savruldu. Bu sırada araçta 2'si çocuk 7 kişi bulunuyordu. Korku dolu anlar yaşayan araçtakilerden 3'ü yaralandı. Hatice Arapoğulları (58), Arda Arapoğulları(16) ve Salih Arapoğulları (34) ambulansla İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.