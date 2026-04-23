Bahçelievler Belediyesi temsili "Çocuk Meclisi" toplandı

Bahçelievler Belediyesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, temsili "Çocuk Meclisi" toplantısı yapıldı.

İlçede farklı okullarda eğitim gören öğrenciler, belediyenin Çobançeşme Teknik Hizmetler Binası'ndaki Belediye Meclisi salonunda koltuklara oturdu.

Meclis oturumunda, Belediye Başkanı olarak oturumu yöneten Tuana Koz, ilçede belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi ve soruları yanıtladı.

Etkinlikte konuşma yapan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Bahadır, "Çocuk Meclisimiz yaklaşık dört aydır toplanıyor. Şu anda 800 kişilik bir meclisimiz var. İlkokul ve ortaokul öğrencilerimizden Bahçelievler hakkında görüşlerini alıyor, isteklerini dinliyoruz. Bir çocuk belediyeden, kaymakamlıktan, emniyetten ne ister? Bunları ilgili kurumlara iletiyoruz. Daha güzel bir Bahçelievler için çalışıyoruz." dedi.

Bahadır, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarı temennisinde bulundu.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından sona eren etkinlikte, Bahadır, katılanlara satranç takımı hediye etti.