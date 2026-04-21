Bahçelievler'de 39. Bisiklet Çekilişi ve Dağıtım Töreni gerçekleştirildi

Bahçelievler Belediyesi, 39. Bisiklet Çekilişi ve Dağıtım Töreni'nde 100 çocuğa bisiklet hediye ederek çocukların sağlıklı yaşama teşvik edilmesini amaçladı. Törende, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusu ile okullardaki güvenlik önlemleri üzerine önemli açıklamalar yapıldı.

Bahçelievler Belediyesi, çocukların yüzünü güldürmek, hayallerine dokunmak ve sağlıklı yaşama teşvik etmek amacıyla düzenlediği 39. Bisiklet Çekilişi ve Dağıtım Töreni'nde 100 çocuğa bisiklet hediye etti.

İlçedeki bir otoparkta düzenlenen törende konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, katılımcıların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak 2 gün sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106'ncı yılı olması nedeniyle heyecanlı ve sevinçli olduklarını söyledi.

Bir yandan da geçen hafta Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olaylardan ötürü üzüntülü olduklarını kaydeden Bahadır, bu saldırılarda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere Allah'tan rahmet diledi.

Bahadır, "Okullarımızda hiçbir sorun yok. Bahçelievler'deki her okulda bir polis arkadaş var. Biz belediye olarak zaten yıllardır giriş çıkış saatlerinde ister çiftli eğitim olsun ister tekli eğitim olsun okulların önlerinde tedbir alıyorduk. Onu da devam ettiriyoruz. Kesinlikle kimsenin şüphesi olmasın. Özellikle çocuklarımız ve velilerimiz psikolojik olarak da bir sıkıntıya girmesin." dedi.

Kendisinin de bir baba olduğunu dile getiren Bahadır, "Özellikle anneler, babalar çocuklarının cep telefonlarında, tablet ve bilgisayarlarda ne ile uğraştığını lütfen belirli yaşa kadar takip etsin. Tabii Türkiye'de şu anda Meclisimiz bu konuyu görüşüyor. Avrupa'da bazı yerlerde 16 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya ulaşımı engellendi. O açıdan burada da çalışmalar yapılacaktır. Ona tabii ki yüce Meclisimiz, milletvekillerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız karar verecek." ifadelerini kullandı.

Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe de okul saldırılarında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin acısını yüreklerinde yaşadıklarını dile getirdi.

Görüştükleri veli ve öğretmenlerde yaşanan olaylar nedeniyle hissettikleri acıyı, duydukları tedirginlikleri gördüklerini belirten Boztepe, "Bu tedirginliklerin giderilmesi noktasında devletimiz şu anda bütün kolluk güçleriyle emin olun tüm okullarımıza gerekli iradeyi gösteriyor." diye konuştu.

Boztepe, kura sonucu bisiklet alamayan çocuklarda hüzün oluştuğunu, alanda bulunup bisiklet alamayan çocuklara 100 bisikleti kaymakamlık olarak kendilerinin vereceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Bahadır ve Boztepe kurada bisiklet almaya hak kazanan çocuklara bisikletlerini teslim etti.

Kaynak: AA / Koray Taşdemir
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı

Gözaltındaki eski vali hakkında mahkeme kararını verdi
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu

Okul tuvaletinden not ve silah çıktı! İsim isim tehdit etmiş
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin TBMM'de araştırma komisyonu kuruldu

Okul saldırılarıyla ilgili Meclis'ten ilk somut adım
Trump'tan İran'a 'idam beklediği' iddia edilen 8 kadının affedilmesi çağrısı

"Lütfen hepsini bağışla, bu harika bir başlangıç olur"
Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan çoban hayatını kaybetti

Genç çoban kurşunların hedefi oldu
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel'in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem

Gözaltındaki Tuncel Sonel'in ilk sözleri! Hala kendini vali sanıyor
Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'inde Ederson sürprizi

İlk 11'de büyük sürpriz!
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları sonrası dijital mecralara yoğun takip

Saldırıların ardından, düğmeye basıldı! 100'den fazla tutuklama var
Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan çoban hayatını kaybetti

Genç çoban kurşunların hedefi oldu
Özgür Özel'den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir

"Kabul edin, 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir"
Gülistan'ın SİM kartını aldığını itiraf etti! İşte eski Vali Tuncay Sonel'e yöneltilen 5 suçlama

"SİM kart" skandalını itiraf etti! Eski valiye 5 farklı suçlama