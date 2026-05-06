Bahçelievler'de Hıdırellez Şenliği düzenlendi

Bahçelievler Belediyesi tarafından Hıdırellez Şenliği gerçekleştirildi.

Kuleli Parkı'nda düzenlenen etkinlikte vatandaşlar kağıda yazdıkları dileklerini ağaçlara astı, çalan müzikler eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

Etkinliğe katılan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, burada yaptığı konuşmada, Hıdırellez'in baharı ve umudu müjdelediğini söyledi.

Hıdırellez'in, kardeşliğin ve bolluğun simgesi olduğunu belirten Bahadır, "Böyle bir günde beraber olmaktan, sizlerin katılımından çok mutluluk duyuyorum. İnşallah güzelce eğleneceğiz, dileğimizi tutacağız, dua edeceğiz. Tabii ki aslında Hıdırellez dua etmek demek, dilek dilemek demek." dedi.

Bahadır, insanların umuda ve ümide ihtiyacının olduğunu belirterek, "İşte yıllar içerisinde Hazreti Hızır'la, Hazreti İlyas'ın bugün buluştuğu, birisinin karada, birisinin denizde insanlara yardımcı olduğuna inanılır. Biz de buna inanıyoruz. Bu Orta Asya'da, Anadolu'da, Balkanlar'da tüm medeniyetlerimizde tarih boyunca kutlanmış. Burada bu bereketli gün de, havaların ısındığı güzel gün de baharı müjdeliyor. Biz de Bahçelievler Belediyesi olarak komşularımızla beraber Hıdırellez'i kutlayalım dedik." diye konuştu.

Görev süresine değinen Bahadır, 7 yıldır belediye çalışanlarıyla birlikte vatandaşlara hizmet için çalıştıklarını, amaçlarının komşularının yüzünde tebessüm oluşturmak olduğunu ifade etti.

Bahadır, hizmetlerde kimseyi ayırmadıklarını vurgulayarak, "Hiçbir komşumuzu ırkından dolayı sen Türk'sün, sen Kürt'sün, sen Laz'sın, Arap'sın, Çerkez'sin diye ayırmadan, Alevi, Sünni, Caferi arkadaşımızı... Ben tabii ki AK Parti'li bir belediye başkanıyım. Cumhur İttifakı'nın belediye başkanı ama her parti bizim için değerli. Her siyasi parti, CHP'li arkadaşımız da, İYİ Partili, Yeniden Refah, DEM Parti'li hiç fark etmez. Hepsinin bizim başımızın üstüne yeri var. Aynı Hıdırellez'de dua beklediğimiz gibi, dua ettiğimiz gibi, ümitlendiğimiz gibi biz komşularımızla yarınlarımız için bugünden daha ümit varız." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Belediye Başkanı Bahadır, şenlik ateşini yakarak üstünden atladı.

Dileğini kağıda yazarak ağaca asan Bahadır, vatandaşlara patlamış mısır ve pamuk şeker dağıttı.