Bahçeli, Kamu-Sen'in Raporunu Kabul Etti

(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'yi kabul etti. Kahveci, Bahçeli'ye kamu görevlilerinin ve emeklilerinin yaşadığı sorunlara ilişkin hazırladıkları raporu teslim etti.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettiğini belirterek, "Kamu görevlilerimizin ve emeklilerimizin yaşadığı sorunlar ve çözüm bekleyen başlıkları içeren kapsamlı raporumuz ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun revize edilmesine yönelik tekliflerimizi içeren çalışmamızı kendilerine takdim ettim. Kamu çalışanlarımızın taleplerine ve emeklilerimizin sorunlarına gösterdikleri yakın ilgi ve hassasiyet dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyor, nazik kabullerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA