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Bahçeli: Öcalan'ın tecriti kaldırılırsa gelsin Meclis'te konuşsun

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Partisinin haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için "Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın. Her adımı atmaya kararlı, inançlıyız. Yeni yüzyıl yeni hayat temelinde bagajları boşaltalım ve milli hedefleri birlikte yakalayalım" dedi.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı "örgütünü tasviye etsin" çağrısının ardından yeni bir çağrıda daha bulundu. Bahçeli, "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" dedi.

İşte Bahçeli'nin konuyla ilgili değerlendirmesi;

"DEM'e uzattığım el günlerdir tartışılıyor. Dedikodu borsası rekorlar kırıyor. Önüne gelen kendi meşrebine göre değerlendirme yapıyor. Görüş ve düşüncelerimi berrak ölçüde açıklamış olsam da birileri yine rahat durmuyor. Yeni bir çözüm sürecinin pişirildiğini iddia edenlere kadar pek çok iddia ve ifade malumlarınız olacağa üzere gündeme gelmiştir.

"ÇÖZÜM SÜRECİNE DEĞİL ORTAK AKLA İHTİYAÇ VAR"

Türkiye'nin sorunu Kürtler değil, terör örgütüdür. Yeni çözüm sürecine değil ortak akla ihtiyaç var. Terör başka siyaset başkadır. İkisi arasında kalın bir çizgi çizilmeden, duvar örülmeden refah ve güvenlik mertebesine ulaşmak güçtür. Terörün silahsız çözülmesi gibi bir durum imkansızdır.

TERÖRİSTLERE "SİLAH BIRAKIN" ÇAĞRISI

Terör örgütünün inancını değiştirmesi çabası başkadır. Hiçbir taviz ve geri adım terör örgütünü durdurmayacaktır. Türkiye teröristle müzakereye asla izin vermeyecektir. Kürt kardeşlerimin sorununu çözmek elbette mecburidir. Ama kolektif kimlik ve etnik bir temelde çözüme atıf yapmak vahim bir tehlikedir. Terör eylemlerine ön şartsız son verilmesi, teröristlerin silahlarını bırakıp Türk adaletine teslim olması tek çıkış noktasıdır.

Terörist başının tecridi kaldırılsın talebi geliyor. Tecridi kaldırılsın ve çıksın TBMM'de grup toplantısında konuşsun ve terörü bitirdiğini açıkça ilan etsin. Ve bu terör ülke gündeminden tamamen çıksın.

"TERÖRİST BAŞI GELDİN TBMM'DE SİLAH BIRAKTIĞINI İLAN ETSİN"

Türkiye'ye getirilirken he türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini ilan etsin. Bu çağrımı anlamayanlar, saptırmaya çalışanlar oldu. Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. Her adımı atmaya kararlı, inançlıyız. Yeni yüzyıl yeni hayat temelinde bagajları boşaltalım ve milli hedefleri birlikte yakalayalım."

UMUT HAKKI NEDİR?

"Umut hakkı", hapis cezasına mahkum edilenlerin kanunla belirlenen sürelerde iyi halinden dolayı koşullu salıverilmesinin mümkün olup olmadığının değerlendirilmesine denir.

Bahçeli: Öcalan'ın tecriti kaldırılırsa gelsin Meclis'te konuşsun
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (81)

ibrahim ibrahim:

YUHHHH BEBEK KATİLİNİ MECLİSE DAVET DİYORLAR SONUNDA BU DA OLDU AKEPE VE MEHEPE BAŞARDI

393
63
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mesut güneş:

ohaaaa

295
34
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F. Güler:

bu adam valla kafayı yemiş beyin kalmamış gerçekten

270
37
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Furkan inci:

kantarın topuzunu iyice kaçırdılar

243
28
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Bozkurtlar Diriliyor:

tamam reis abartmayalim. seni severiz sayarız ne dediginin farkindamisin, yoksa bunlarmi degisik degisik haber yapiyor?

170
55
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JokerAllame:

sizin sayenizde ne olduysa oluyor bu ülke sizi yazdı merak etmeyin !

176
24
yanıtYanıtla
Fırat Çiçek:

küçük ortağa bak sen neler diyor.

149
20
yanıtYanıtla
EVO20 :

Bu ülkücüydü demci olmuş :D

128
13
yanıtYanıtla
SMMM:

ALLAHIM YARABBİM DAHA NELER GÖRECEĞİZ

107
13
yanıtYanıtla
heyyy:

Lütfen emekli olur musun?

100
10
yanıtYanıtla
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