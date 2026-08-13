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MHP'den 'Terörsüz Türkiye' Türküsü

MHP'den 'Terörsüz Türkiye' Türküsü
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla hazırlanan 'Terörsüz Türkiye' temalı türkü, video klibiyle yayımlandı. Türküde, birlik, beraberlik, kardeşlik, huzur ve güven temaları işlenirken, 'Terörsüz Türkiye dünyaya sestir' mesajı öne çıkarıldı.

(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin hazırlanan türkü yayımlandı. Eserde, "Terörsüz Türkiye dünyaya sestir" mesajı öne çıkarıldı.

Bahçeli'nin talimatıyla "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin özel türkü hazırlandı. Hazırlanan türkü, video klibiyle paylaşıldı. MHP tarafından sosyal medya platformlarında "Terörsüz Türkiye dünyaya sestir" başlığıyla paylaşılan türküde, Türkiye'nin birlik ve beraberliği, kardeşlik, huzur ve güven temalarına yer verildi.

Kaynak: ANKA
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