Devlet Bahçeli, Kerkük Valisi Muhammed Seman Ağa'yı Kabul Etti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kerkük Valisi Muhammed Seman Ağa'yı parti genel merkezinde kabul ederek tebrik ve başarı dileklerini sundu, Türkmeneli'nin Kurban Bayramı'nı kutladı.
MHP'nin resmi sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin şu ifadeler kullanıldı:
"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ; Kerkük'ün İlk Türkmen Valisi olan Sayın Muhammed Seman AĞA'yı makamında kabul ettiler. Tebrik ve başarı dileklerini sunan Sayın Devlet Bahçeli Türkmeneli'nin mübarek Kurban Bayramı'nı kutladılar..."
Kaynak: ANKA