Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu 22. Dönem Sertifika Töreni'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli geçtiğimiz günlerde, Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'nin Cizre'ye geldiği sırada ellerinde uzun namlulu silahlarla gezen peşmergelerin görüntülerine sert tepki göstermişti. Barzani bu sözler sonrası "Biz, Allah'ın Devlet Bahçeli'ye hidayet verdiğini, ırkçılık ve şovenizmden vazgeçtiğini sanıyorduk. Ancak görünen o ki; o hala eski Bozkurt, sadece şimdi koyun postuna bürünmüş" açıklamasında bulunmuştu. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da tepki gösterdiği bu sözlere ilk kez yanıt verdi.

"CİZRE PROVOKASYONU BİZİ YILDIRMAYACAK"

MHP lideri, "Cizre provokasyonu bizi yıldıramayacaktır. Bozkurtluğumuza gelince elbette bozkurtum öyle de göçüp gideceğim" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 22. dönemine katılan kardeşlerimi huzurlarınızda yürekten kutluyor, başarılar diliyorum. Siyaset ve Liderlik Okulumuz, 780'e ulaşan öğrencilerimize kapılarını açmıştır.

İnsanın dini aklıdır, aklı olmayanın dini de yoktur. Aklın olmadığı yerde ahlak ve hürriyetin adaletinden bahsedilemez. Zihni fırıl fırıl dönenlerin ülkemize, milletimize hiçbir yararlarının dokunmayacağını biliyoruz. Ahlak başka, etik başkadır. Ahlak her şeyden evvel bir eğitim meselesidir. İnsan gün geçtikçe yiyip içen, ahlak ve adalet mahrumiyetiyle yanıp kavrulan, sosyal medyanın zehriyle birbirini boğazlayan bir varlık haline gelmektedir. Asıl fecaat bu değil midir? Milli ve manevi değerlerden uzak distopik toplum atmosferi üstümüze gelmiyor mu?

FUTBOLDAKİ BAHİS SKANDALINA TEPKİ

Bahis iddialarıyla Türk sporuna gölge düşürenlerin milletimizin alın terini dolandıranların neden olduğu ahlaki kriz hepimizin üzerine kafa yorması gereken bir konu değil midir? Yalan dolan ve iftiradan medet umarak siyasi diyalogları kapamak bir ahlaki kriz değil midir? Yüzyılın yolsuzluğu olarak tanımladığımız İBB soygunluğu her tarafa sıçramıştır. Bu bir ahlak krizi değil midir? Adaletin devreye girmesine saldırmak hem adalet hem de ahlak krizi değil midir?

Çocuk yaştaki tetikçilerinin sahaya sürülmesi, ailelerin dağılması bir ahlak krizi değil midir? Adliyedeki altınları çalmak bir ahlak krizi değil midir?

"PKK'NIN KURUCU ÖNDERLİĞİNİN MESAJLARI MAKUL"

Komisyon 19.toplantısını 4 Aralık'ta yapılmıştır. İmralı'nın adaya giden heyete yaptığı açıklamalar görüşülmüştür. PKK'nın kurucu önderliğinin mesajları makul, müspettir. Berrak suyu bulandırmanın hiçbir mana ve ehemmiyeti yoktur.

"KANDİL'DEN YAPILAN SORUMSUZ AÇIKLAMALAR BİZİ YILDIRAMAZ"

Cizre provokasyonu, Kandil'den yapılan bazı sorumsuz ve sakat açıklamalar bizi yıldıramayacaktır. Bizim hidayete erip ermediğimizin takdirini bir fani değil Cenabı Allah bilecektir. Bozkurtluğumuza gelince ben elbette bir bozkurtum. Ecel aman verdikçe bozkurt olacağım, öyle de göçüp gideceğim.

"KULAKLARIMIZI KAPATIYORUZ"

Barış kuşunun ikinci kanadı inşallah takılacak, uçuşunu herkes görecektir. Tarihi fırsatı elimizden kaçıramayız. Ütopik görüşlere, uçuk, ölçüsüz ve seviyesiz sözlere sırtımızı dönüyoruz. Son raddeye kadar kulaklarımızı kapatıyoruz. Kürt kardeşlerimizin alayını hasretle, muhabbetle, hürmetle kucaklıyoruz. Türkiye'nin geleceğini karanlık görenler, tarihimizin karanlık köşelerinde unutulup gideceklerdir."