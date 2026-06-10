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Ulaş'ta okuma bayramı düzenlendi

Ulaş'ta okuma bayramı düzenlendi
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Sivas Ulaş'taki Baharözü Köyü Ersin Yıldız İlkokulu'nda 1. sınıf öğrencileri için okuma bayramı düzenlendi. Programda öğrenciler gösteriler sundu, okuma yazmayı öğrenen çocuklara madalya takıldı.

Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Baharözü Köyü Ersin Yıldız İlkokulu'nda 1. sınıf öğrencilerine yönelik okuma bayramı gerçekleştirildi.

Okulda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrencilerin çeşitli gösterileriyle devam eden etkinlikte, okuma yazmayı öğrenen çocuklara öğretmenler tarafından madalya takıldı.

Okul müdürü Halil Kayhan, programda yaptığı konuşmada, programda emeği geçen 1-A sınıfı öğretmeni Saliha Alandağ'a teşekkür etti.

Öğrencileri gösterdikleri azim, kararlılık ve başarılarından dolayı tebrik edden Kayhan, "Eğitim hayatlarının ilk basamağında elde ettikleri bu başarının, gelecekteki nice güzel başarılara ilham olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban
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