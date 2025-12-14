42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı... CHP'li Erdem: "Ekrem Başkan'ı İnşallah Önümüzdeki Sene Tüyap'ta Yine Göreceğiz"

Haber : ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) - CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Bahadır Erdem, 42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda okurları için "Baba Oğul Hikayeleri" kitabını imzaladı. Erdem, "Ekrem Başkan'ı inşallah önümüzdeki sene TÜYAP'ta yine göreceğiz. Yine burada halkın arasında gezecek. Yine çocukları, yine bebekleri kucaklayacak, öpecek. Yine teyzelerin, abilerimizin ellerinden öpecek. Çünkü halkın gönlüne bir kere girdiğiniz zaman artık onu böyle adaletsiz oyunlarla hiçbir surette o milletin gönlünden çıkaramazsınız. AK Parti bunu bilse çok iyi olur" dedi.

Bu yıl 42'ncisi düzenlenen İstanbul Kitap Fuarı, TÜYAP'ta dün kapılarını açtı. Çok sayıda okurun yayınevleriyle ve yazarla buluştuğu fuar, 21 Aralık Pazar gününe kadar sürecek.

CHP PM üyesi Bahadır Erdem de roman türünde ilk kez kaleme aldığı "Baba Oğul Hikayeleri" kitabını Kırmızı Kedi Yayınevi'nde okurları için imzaladı. Burada ANKA Haber Ajansı'na konuşan Erdem, kitabını "Kitap fuarları çok önemli çünkü bütün kitapseverleri bir araya getiriyor. Bu arada tabii ki biraz daha indirimli satışlar yapıyor yayınevleri burada. Dolayısıyla hem geleni hem de seveni çok fazla. Ben çok mutluyum. Bu benim ilk romanım. Çok hukuk kitapları yazdım ama edebi olarak ilk yazdığım kitap. İçinde Türkiye var. Türkiye'nin aile yapısı var. Türkiye'nin farklılıkları var ve onların nasıl güzel bir araya gelebildiği var. Dolayısıyla inşallah seveni, okuyanı çok olur diye hevesle bekliyorum" sözleriyle anlattı.

"Milletin iradesi hapsedildi"

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na da değinen Erdem, şunları söyledi:

"Ekrem İmamoğlu gerçekten milletin kalbinde, gönlünde yer etmiş olan; gelmiş geçmiş siyasetçilerin içinde en fazla sevilen, en halktan olan siyasetçilerden bir tanesi. Başka türlü hiçbir surette 24 saatin içinde 16 milyon insan bir araya gelip de 'Benim seçtiğim başkanıma dokunma, o benim cumhurbaşkanı adayım' diye 90 yaşını geçkin dedeler, nineler ya da hamile hanımefendilerin koştura koştura oy attıkları bir dönem olamaz. Korkunç bir hukuksuzluk, korkunç bir adaletsizlikten geçiyoruz. Çok siyasi bir davayla sayın genel başkanımızın çok doğru bir şekilde anlattığı gibi hakikaten AK Parti'nin adeta yargı kolları eliyle Ekrem İmamoğlu'nun ve diğer başkanlarımızın hapse atıldığı, 12 metrekare o zindanlara konulduğu ama aslında oraya konulan o başkanlarımızın belki kendileri ama milletin iradesi, seçmenin oyları hapsedildi. AK Parti kendisini seçmediği zaman millet iradesine yahut da demokrasinin olmazsa olmazı olan seçme ve seçilme hakkına da ne kadar kıymet vermediğini yahut da ne kadar önem vermediğini aylardan beri gösteriyor bütün millete.

"Milletle kavga etmek hiçbir şey kazandırmaz"

Bu milletle kavga etmek hiçbir siyasi partiye ve hiçbir siyasetçiye hiçbir şey kazandırmaz. Milletle kavga edilmez. Millettin arzusuna ve milletin iradesine karşı gelinmez. Çünkü illa ki Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir'. Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, CHP'nin bütün fertleri, üyeleri milletle beraber 19 Mart'tan beri işte bu milletin iradesine karşı koyan siyasi harekete yahut da bu hukuksuz, adaletsiz anlayışa karşı koyuyor. Hiçbir surette bir adım bile geri adım atmayacağız. Ekrem Başkan'ı inşallah önümüzdeki sene TÜYAP'ta yine göreceğiz. Yine burada halkın arasında gezecek. Yine çocukları, yine bebekleri kucaklayacak, öpecek. Yine teyzelerin, abilerimizin ellerinden öpecek. Çünkü halkın gönlüne bir kere girdiğiniz zaman artık onu böyle adaletsiz oyunlarla hiçbir surette o milletin gönlünden çıkaramazsınız. AK Parti bunu bilse çok iyi olur."