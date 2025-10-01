Haberler

Bahadın Yaşlanma Vakfı'ndan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü Etkinlikleri

Güncelleme:
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Bahadın Yaşlanma Vakfı, Dünya Yaşlılar Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyerek yaşlılara destek oldu ve sağlık konularında söyleşiler gerçekleştirdi. Etkinlikte yaşlılara sağlık hizmetleri, gözlük ve işitme cihazı gibi yardımlarda bulunuldu.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Beldesinde faaliyet gösteren Bahadın Yaşlanma Vakfı, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzeledi.

Yusuf Ziya Bahadınlı Kültür Evi'nde başlayan etkinliklerin ilk gününde, Bozok Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Gökçen Aydın Akbuğa'nın moderatörlüğünde, Doç. Dr. Şemsinur Göçer ve Öğr. Üyesi Gizem Gül Turan'ın katılımıyla "Yaşlılıkta Sağlık" konulu söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşinin ardından Mustafa Tuncer'n keman, Melek Naz'ın flüt ve Eda Naz'ın müzik dinletisi sunuldu.

Etkinliklerin ikinci günü vakıf bahçesinde yapılan açılış konuşmalarıyla başladı. Programda çeşitli müzik ve dans gösterilerinin yanı sıra yaşlılara ücretsiz gözlük, işitme cihazı ve sağlık hizmetleri verildi.

Bahadın Yaşlanma Vakfı Müdürü Ertuğrul Kuru, büyüklere hürmet göstermenin ve onlara sevgiyle yaklaşmanın temel değerlerden olduğunu belirtti.

Yaşlılara gösterilen sevgi ve saygının toplumsal dayanışmanın en önemli göstergelerinden olduğunu vurgulayan Kuru, "Yaşlılarımızın kimseye muhtaç olmadan hayatlarını sürdürebilmelerini sağlamak, toplum olarak hepimizin görevidir. Onları sadece özel günlerde değil, her zaman hatırlamalıyız. Bizleri geleceğe hazırlayan yaşlılarımız için hayatı kolaylaştırmak, onlara hak ettikleri değeri her zaman vermek en önemli sorumluluklarımızdandır." dedi. ???????

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel
