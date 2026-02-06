Haberler

Bahadın'da kadınlar menopoz hakkında bilgilendirildi

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Menopoz Okulu Eğitimlerinde, kadın sağlığı ve erken tanının önemi vurgulandı. Eğitimde katılımcılara menopoz döneminde yaşanan değişiklikler ve sağlıklı yaşam önerileri hakkında bilgiler aktarıldı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde, Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Menopoz Okulu Eğitimleri gerçekleştirildi.

Bahadın Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde konuşan Sorgun İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Onur Türkön, erken tanının önemi, düzenli sağlık kontrolleri ve tarama programlarının kadın sağlığındaki yerini anlattı.

Türkön, halktan gelen talepler doğrultusunda, Sorgun İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ilerleyen dönemlerde eğitim programlarına diyetisyen ve psikolog desteği eklenmesinin planlandığı belirtti.

Uzm. Dr. Rukiye Koçak ve ebe Keziban Bozdemir de katılımcılara başta menopoz döneminde yaşanan fiziksel ve ruhsal değişiklikler, sağlıklı yaşam önerileri, kanserden korunma yolları hakkında bilgi aktardı.

Program sonunda katılımcılara belge verildi.???????

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel
