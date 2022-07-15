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Almanya'daki selin yıldönümü: "Hâlâ sudan korkuyorum" Bağımsızlık, demokrasi ve özgüven: Viyana Filarmoni Orkestrası'nın eşsiz başarı öyküsü Musica'nın bu bölümünde euronews, Viyana Filarmoni Orkestrası'nın gerçekte ne olduğunu ve bu efsanevi kurumun parçası olmanın ne anlama geldiğini keşfediyor. Musica'nın bu bölümünde euronews, Viyana Filarmoni Orkestrası'nın gerçekte ne olduğunu ve bu efsanevi kurumun parçası olmanın ne anlama geldiğini keşfediyor. Euronews, Orkestra'nın flütçüsü Karin Bonelli'yi mercek altına alarak günlük rutinine eşlik ediyor. DailyMotion.com / Güncel Güncel Haberler

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