Bağımsızlık, demokrasi ve özgüven: Viyana Filarmoni Orkestrası'nın eşsiz başarı öyküsü - Haberler

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Bağımsızlık, demokrasi ve özgüven: Viyana Filarmoni Orkestrası'nın eşsiz başarı öyküsü

DailyMotion.com - Güncel
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Musica'nın bu bölümünde euronews, Viyana Filarmoni Orkestrası'nın gerçekte ne olduğunu ve bu efsanevi kurumun parçası olmanın ne anlama geldiğini keşfediyor.

Musica'nın bu bölümünde euronews, Viyana Filarmoni Orkestrası'nın gerçekte ne olduğunu ve bu efsanevi kurumun parçası olmanın ne anlama geldiğini keşfediyor.

Euronews, Orkestra'nın flütçüsü Karin Bonelli'yi mercek altına alarak günlük rutinine eşlik ediyor.

DailyMotion.com / Güncel

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