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BTP’den 15 Temmuz mesajı: Tam bağımsız Türkiye vurgusu

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BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş ve BTP Genel Merkezi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladıkları mesajlarda milli irade, demokrasi, hukuk devleti ve tam bağımsız Türkiye vurgusu yaptı.

(ANKARA) - BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş ve BTP Genel Merkezi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladıkları mesajlarda milli irade, demokrasi, hukuk devleti ve tam bağımsız Türkiye vurgusu yaptı.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Millet iradesine yönelen her türlü kötü niyetli müdahalenin karşısında; demokrasiyi, hukuk devletini ve tam bağımsız Türkiye'yi savunmaya devam edeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu vatan uğruna can veren kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla ve minnetle anıyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun."

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ TAM BAĞIMSIZLIKTAN GEÇMEKTEDİR"

BTP Genel Merkezi tarafından yayımlanan mesajda da 15 Temmuz'un, milletin bağımsızlığına, devletine ve milli iradesine sahip çıkma kararlılığını gösterdiği önemli bir tarih olduğu vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"15 Temmuz, milletimizin bağımsızlığına, devletine ve milli iradesine sahip çıkma kararlılığını tüm dünyaya gösterdiği önemli bir gündür. Türkiye'nin geleceği; milli birlikten, güçlü devletten ve her alanda tam bağımsızlık anlayışından geçmektedir. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor; milletimizin birlik ve beraberliğinin daim olmasını diliyoruz."

Kaynak: ANKA
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