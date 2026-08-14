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Gözaltındaki Maden İşçileri İçin Sendikadan Miting Kararlılığı

Gözaltındaki Maden İşçileri İçin Sendikadan Miting Kararlılığı
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Bağımsız Maden-İş Sendikası'nın avukatı Lütfi Sabri Batı, gözaltına alınan 82 işçinin sağlık durumunun iyi olduğunu ve öğleden sonra ifadelerinin alınacağını belirterek, "Bugün Cumhurbaşkanı'nın da katılacağı 'Türkiye Geleceğe Hazır' başlıklı mitinge katılma planlarını duyurdukları için gözaltında tutulduğunu biliyoruz. Dün söylediğimiz gibi bir heyetle de olsa bu mitinge katılmaya niyetliyiz" dedi.

(ANKARA) - Bağımsız Maden-İş Sendikası'nın avukatı Lütfi Sabri Batı, gözaltına alınan 82 işçinin sağlık durumunun iyi olduğunu ve öğleden sonra ifadelerinin alınacağını belirterek, "Bugün Cumhurbaşkanı'nın da katılacağı 'Türkiye Geleceğe Hazır' başlıklı mitinge katılma planlarını duyurdukları için gözaltında tutulduğunu biliyoruz. Dün söylediğimiz gibi bir heyetle de olsa bu mitinge katılmaya niyetliyiz" dedi.

Kaynak: ANKA
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