Maden işçilerinin eyleminde 17. gün: 'Zafere çok yaklaştık'

(ANKARA) - Bağımsız Maden-İş Sendikası Avukatı Mürsel Ünder, Doruk Madencilik ve Elazığ Eti Gümüş işçilerinin ödenmeyen alacakları başlattıkları eylemin 17'nci gününde holdingle yürütülen müzakerelerde teknik detayları konuşma aşamasına geldiklerini bildirdi. Gözaltına alınan sendika yöneticileri ve madenciler için Ankara Adliyesi önüne destek çağrısında bulunan Ünder, ödemelerin hesaplara geçmesiyle birlikte zafer açıklamasını yarın yapmayı öngördüklerini söyledi.

Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi Doruk Madencilik ve Elazığ Eti Gümüş işçilerinin ödenmeyen alacakları talebiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde başlattığı eylemin ardından Yıldızlar SSS Holding ile anlaşmaya yaklaşıldı.

Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi madenciler aileleriyle birlikte sabah saatlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde toplandı. Bağımsız Maden-İş Sendikası avukatı Mürsel Ünder, Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ile Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, bir sendika yöneticisi ve iki madencinin gözaltına alınması ile ücret ve diğer işçilik alacaklarının ödenmesine ilişkin açıklama yaptı.

Ünder, Yıldızlar SSS Holding yetkilileriyle sendika heyeti arasında dün yapılan görüşmenin gece saatlerinde bittiğini belirterek, "Zafere çok yaklaşmış durumdayız. Ana başlıkların büyük çoğunluğu tamamlanmış durumda. Fakat nihai cevap bugün için belli olmayacak" dedi.

Cumhurbaşkanlığına taleplerini iletmek üzere gündemlerinin olduğunu, ancak gözaltı işlemlerinin ardından işçilerle yapılan toplantı sonucunda bugünkü eylemin yöntemini değiştirme kararı alındığını kaydeden Ünder, avukatlardan oluşan bir heyetin alacak hesaplamalarını görüşmek üzere görüşmede olduklarını söyledi.

Gözaltıların Doruk Madencilik direnişi ve yürütülen sürecin doğrudan bir parçası olduğunu ifade eden Ünder, her ne kadar sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilmiş olsa da eylemin kritik bir aşamaya gelmesi nedeniyle söz konusu gözaltıların yaşandığı kanaatinde olduklarını kaydedetti.

"ARKADAŞLARIMIZIN SERBEST BIRAKILMASI İÇİN ADLİYE ÖNÜNE DAVET EDİYORUZ"

Ünder, gözaltına alınan Gökay Çakır'ın ifadesinin Soma'da, Başaran Aksu'nun ifadesinin ise Ankara'da alınacağını ve ardından savcılık süreçlerinin başlayacağını bildirdi. İşçi heyeti ve aileler olarak adliye önüne geçeceklerini kaydeden Ünder, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler de işçi heyeti ve aileler olarak Başaran ve Gökay'a destek vermek amacıyla buradan ayrılıp adliye önüne geçeceğiz. İfade işlemlerinin tamamlanmasını orada bekleyecek, desteğimizi ve dayanışmamızı sunacağız. Tüm Türkiye kamuoyunu ve basın emekçilerini, arkadaşlarımızın serbest bırakılması için Ankara Adliyesi'ne bekliyoruz. Arkadaşlarımızı aldıktan sonra, büyük ihtimalle yarın güzel haberleri verceğimizi düşünüyoruz. Sürecin bugüne yetişmeyeceğine inanıyoruz ancak zafere çok yaklaşmış durumdayız. Destek ve dayanışma gösteren tüm Türkiye kamuoyuna, emek hareketine, basın emekçilerine ve herkese şimdiden teşekkürlerimizi iletiyoruz."

"MÜZAKERE EDEBİLECEK BİR DÜZEYE ULAŞTIK"

Teknik heyetin şirketle görüşmek üzere harekete geçtiğini kaydeden Ünder, yürütülen görüşmelerde anlaşmaya çok yakın olunduğunu ifade etti. Müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ünder, "Anlaşmaya çok yakınız diyelim. Teknik detayları konuşabilecek bir düzeye geldik. Ayrıntılar bugün netleştiğinde, yarın itibarıyla muhtemelen zafer açıklamamızı yapmış olacağız" diye konuştu.

"ÖDEMELER HESABIMIZA YATANA KADAR DİRENİŞİMİZ SÜRECEKTİR"

Alacakların ödenmesi konusundaki kararlılıklarını vurgulayan Ünder, "Büyük ölçüde anlaştık diyelim, çünkü biz her zaman için 'tüm ödemeler hesabımıza yatana kadar, işçilerin kabul ettiği ödemeler hesabımıza yatana kadar, mücadelemiz ve direnişimiz sürecek' dedik. Dolayısıyla, anlaşmanın tam anlamıyla taahüt edilen ödemelerin hesaplarımıza geçtiğini gördükten sonra söyleyebiliriz. Bunun da muhtemelen yarın gerçekleşeceğini öngörüyoruz" dedi.

"ŞİRKETİN BEYANLARI BİR MÜZAKERE STRATEJİSİ OLABİLİR"

Holdingin "İşçilerin tüm yasal alacakları ödendi, yasal olmayan talepler var" şeklindeki açıklamalara da değinen Ünder, saat 19.00 civarında başlayıp gece 02.30'da sona eren bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Yasal olmayan hiçbir talepte bulunmadıklarını defalarca dile getirdiklerini vurgulayan Mürsel Ünder, "Biz yasal olmayan hiçbir talepte bulunmadığımızı defaatle söyledik. Şirket de bir aşamadan sonrasında yani yasal olan alacakların kalmadığına dair iddiaları, beyanları vardı. Şimdi bir müzakere yürütülüyor. O belki bir şirket stratejisi anlamında ifade etmiş olabilirler. Ama biz bugün itibarıyla konuştuğumuzda belli miktarlardaki alacaklar ve başlıklarla ilgili olarak hemfikir olduk ve bunu da sanırım yarın detaylı yapacağımız açıklama ile beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA