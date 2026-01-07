Haberler

Bağımsız İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, Ak Parti'ye Katılacağını Duyurdu

Gelecek Partisinden geçen yıl istifa eden eski Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla AK Parti'ye katılacağını duyurdu.

(TBMM) - Gelecek Partisinden geçen yıl istifa eden eski Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, AK Parti'ye katılacağını duyurdu.

Gelecek Partisinden geçen yıl istifa eden eski Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, dün ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü yarın grup toplantısında AK Parti'ye katılacağını açıklamıştı.

Şahin, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımla da "yuvaya dönüş vakti" diyerek, bugün AK Parti'ye katılacağını duyurdu.

İsa Mesih Şahin, şu ifadelere yer verdi:

"Yuvaya dönüş vakti… Kalpleri aynı atanların istikameti de aynıdır. Bizim kalbimiz ülkemiz için atıyor ve 'istikametimiz de her zaman Güçlü Türkiye olacaktır.' Dünyada yaşanan konjonktürel gelişmeler, bölgemizdeki krizler 'iç cephede bir olmayı, güçlü Türkiye için birlikte mücadele etmeyi' gerektiriyor. Bu tarihi sorumluluk bilinciyle; baba ocağımız, gençlik yuvamız Ak Parti'ye dönüyorum. Yeniden yuvamızda olma fırsatını bize sunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum."

