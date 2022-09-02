Bağımsız Avukatlar Grubundan 'Türkiye'de Avukatlık ve Baroların Rolü' paneli

Bağımsız Avukatlar Grubunca, adli yıl başlangıcında " Türkiye'de Avukatlık ve Baroların Rolü" başlıklı panel düzenlendi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı Şehit Selim Kiraz Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panele telekonferansla katılan Uluslararası Barolar Birliği Başkanı Sternford Moyo, avukat-hukuk bürolarının, haklarını aramak isteyenlerin ilk uğrak yeri olduğunu söyledi.

Moyo, avukatların ve hakimlerin görevlerini verimli şekilde yapabilmelerinin şartının bağımsızlık olduğunu vurguladı.

İfade özgürlüğü ve arama emrinin önemine işaret eden Moyo, kanunların bu konulardaki ihlallerin yapılmaması için hazırlandığını söyledi.

Moyo, hukukun üstünlüğünün korunması gerektiğini dile getirerek, "Bağımsız ve cesur hakim ile savcıların olması gerekiyor. Mesleğin bağımsızlığı saldırı altında. Avukatlar bu yüzden bazı davaları alamayabiliyor. Bağımsız bir hukuk pratiği olmadan etkin bir adalet yürütülmesi mümkün değil." dedi.

İstanbul Barosu Bağımsız Avukatlar Grubu Başkan Adayı Gülden Sönmez de avukatların sorunlarına dikkati çekerek, ilkinin hukuk eğitimi olduğunu söyledi.

Sönmez, "Bugün 90 hukuk fakültemiz olmuş. Mezun arkadaşlarımız bile hukuk eğitiminin yetersizliğini ve mesleğe atıldıklarında hayatlarını etkilediğini anlatırlar. Sorunlardan ikincisi, avukatlık mesleği hakkındaki negatif algıdır. Üçüncüsü, yargılama faaliyeti sırasındaki avukatların konumudur. Yaşamsal sorunumuz ve avukatın güvenlik sorunu var." şeklinde konuştu.

Avukatın ofisinde öldürülebildiğini, kimisinin müvekkil şiddetine uğradığını anlatan Sönmez, maalesef can güvenliğinin risk altında olduğu bir mesleği icra ettiklerini belirtti.

Sönmez, bir avukatın çok büyük bir güç olduğunu ifade ederek, "Umut ederiz yeni adli yıl, tüm yargı mensupları ve ülkemizin her ferdi için sorunların daha çok çözüme kavuştuğu bir yargı yılı olur." dedi.

Avukat Haydee Dijsktal'ın "Uluslararası mahkemelerde avukatlık" konusunda kayda aldığı videosunun gösterildiği panelde, avukatlar Şadi Çarsancaklı, Turgut Kazan, Naim Karakaya ve Feyza Ece de birer konuşma yaptı.

"Tarihten Bugüne Dünyadan Avukatlık Cübbeleri" isimli fotoğraf sergisi de salon girişinde izlenime sunuldu.