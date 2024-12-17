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Bağımlılıklarla Mücadele Festivali Van'da Sona Erdi

Bağımlılıklarla Mücadele Festivali Van'da Sona Erdi
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Van'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Yeşilay Van Şubesi işbirliğiyle düzenlenen 'Bağımlılıklarla Mücadele Festivali' sona erdi. İki gün süren etkinlikte 2 bini aşkın genç, zararlı alışkanlıklara karşı bilgilendirildi ve sağlıklı yaşam temasına odaklandı.

Van'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Yeşilay Van Şubesi işbirliğinde ilki düzenlenen "Bağımlılıklarla Mücadele Festivali" sona erdi.

İçişleri Bakanlığı öncülüğünde bağımlılıklarla mücadele etmek amacıyla başlatılan "Bağımsızlık Seferberliği" kapsamında, Van YYÜ Spor Kompleksinde iki gün süren festival, renkli görüntülere sahne oldu.

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu ve Yeşilay Van Şubesi Başkanı Zafer Şahin'in de ziyaret ettiği festivalde, stantları gezen, bağımlılıklarla ilgili görevlilerce bilgilendirilen gençler, çeşitli oyunlar oynadı.

Yeşilay Van Şubesi Başkanı Şahin, gazetecilere, kentte önemli bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Fuara, 2 bini aşkın gencin katıldığını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Sağlıklı bir yaşam ve bağımsız bir gelecek için bir araya geldik. Gençlerimize ve toplumumuza sağlıklı, zararlı alışkanlıklardan uzak bir yaşam tarzını benimsetmeyi amaçlıyoruz. Festivalimizi, zararlı alışkanlıklara karşı mücadele ederken aynı zamanda sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla düzenledik. Burada, sigara, alkol ve madde bağımlılığı gibi sorunlarla mücadele ederken, spor, sanat, kültür ve eğlence ile hayatın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlatacağız. Yeşilay olarak, sağlıklı bir toplum için el birliğiyle daha güçlü bir gelecek inşa edeceğimize inanıyoruz. Etkinliğimizi güzel ve verimli şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
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