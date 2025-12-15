Haberler

Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Kayseri'de konferansa katılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Kayseri'de 'Bağımlılıktan Koruyan Aile' konulu bir konferansa katılacak. Etkinlikte uyuşturucuyla mücadele vurgulanacak.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Kayseri'de "Bağımlılıktan Koruyan Aile" konulu konferansa katılacak.

Erciyes Kültür Merkezi'nde 17 Aralık Çarşamba günü saat 18.00'de düzenlenecek programa, Dinç'le birlikte Vali Gökmen Çiçek, Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çiftçi ve il protokolü katılacak.

Çiftçi, uyuşturucuyla mücadelenin önemli olduğunu vurgulayarak tüm vatandaşları konferansa davet etti.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura 'Öcalan şerefsizdir' dedi

Masaya vura vura "Öcalan şerefsizdir" dedi, DEM sıraları ayaklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de ayrılık depremi! Tam 8 ismin kalemi kırıldı

Tam 8 isme "Güle güle" dedi
Mücahit Birinci'den bomba tepki: Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?

"Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?"
Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç'tan Trabzonspor Başkan Yardımcısı Saral'a Yanıt

Maç biteli saatler oldu ancak tansiyon katbekat artıyor
Beşar Esad'dan aylar sonra haber var! Okul sıralarına geri döndü

Kaçak çiftten aylar sonra haber var! Esad okul sıralarına geri döndü
Fenerbahçe'de ayrılık depremi! Tam 8 ismin kalemi kırıldı

Tam 8 isme "Güle güle" dedi
Ailesine 'Hamileyim' şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu

"Hamileyim" şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu
Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri sonrası RTÜK harekete geçti

Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri için harekete geçildi
Galatasaray'da 3 ayrılık yolda

Galatasaray'da 3 ayrılık birden
Apartmanda dehşet anları: Komşusuna sinirlenip acısını kayınpederinden çıkardı

Kayınpederine dehşeti yaşattı
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik göğüs dekolteli elbisesiyle düğünde kurtlarını döktü

Arkadaşının düğününde döktürdü! Elbisesinin göğüs detayı göze çarptı
Yoldan geçenleri bıçakladı: 1'i ağır 3 yaralı

Yoldan geçerken, kendilerini hastanede buldu! Birinin durumu ağır
İşte 1.5 milyar lira nafaka isteyen Revna Sarıgül'e sunulan teklif

İşte 1.5 milyar lira nafaka isteyen gelinine sunduğu teklif
Ahmet Çakar'ın ifadesi ortaya çıktı: Telefon detayı bomba

Ahmet Çakar'ın ifadesi ortaya çıktı: Telefon detayı bomba
title