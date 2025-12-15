Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Kayseri'de konferansa katılacak

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Kayseri'de "Bağımlılıktan Koruyan Aile" konulu konferansa katılacak.

Erciyes Kültür Merkezi'nde 17 Aralık Çarşamba günü saat 18.00'de düzenlenecek programa, Dinç'le birlikte Vali Gökmen Çiçek, Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çiftçi ve il protokolü katılacak.

Çiftçi, uyuşturucuyla mücadelenin önemli olduğunu vurgulayarak tüm vatandaşları konferansa davet etti.