Yeşilay İzmir Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle bağımlılıkla mücadele konferansı düzenlendi.

Yeşilay İzmir Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Karabağlar Halk Eğitim Merkezi'ndeki etkinlikte, sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sunmak ve bağımlılıkla mücadelede güçlü bir bilinç oluşturmak için yapılacak çalışmalar ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabağlar Kaymakamı Mehmet Özer toplumsal huzur ve sağlıklı nesiller için herkesi bağımlılıkla mücadeleye katılmaya davet etti.

Yeşilay İzmir Şube Başkanı Ömer Yahşi de bağımlılığa karşı yürütülen mücadelenin toplumsal huzurun anahtarı olduğunu belirtti.