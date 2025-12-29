Haberler

Yeşilay'dan Asarcık Kaymakamı Ahmet Tayyip Korkmaz'a ziyaret

Güncelleme:
Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, Asarcık Kaymakamı Ahmet Tayyip Korkmaz ile bağımlılıkla mücadele çalışmaları ve gelecekteki projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, Asarcık Kaymakamı Ahmet Tayyip Korkmaz'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, bağımlılıkla mücadele kapsamında ilçede yürütülen çalışmalar ile önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan faaliyetler ele alındı.

Güneş ve Korkmaz, özellikle bağımlılığın önlenmesine yönelik yapılabilecek iş birliği ve projeler konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA / Meryem Argüç - Güncel
