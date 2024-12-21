Bağımlılık Eğitimi Projesi Kapanış Etkinliği Gerçekleşti

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle, İnsani Hayat Derneğince düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Temel Bağımlılık Eğitimi" projesinin kapanış etkinliği yapıldı.

İstanbul'da yürütülen projede, doğrudan bağımlılık alanında çalışmayan 29 farklı sivil toplum kuruluşundan 75 temsilciye temel bağımlılık eğitimi verildi.

Eğitim kapsamında, bağımlılığın temel unsurları, nedenleri ve etkileri, tedavi modelleri, bağımlılık suç ve sokak ilişkisi, alternatif mücadele yöntemleri ve bağımlılıkta sivil toplumun rolü gibi konular ele alındı.

Kapanış etkinliğinde konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, projeye destek verdiklerini ve bağımlılıkla her yönüyle mücadele ettiklerini söyledi.

Can, "Bağımlılıkla mücadele konusunda geniş bir ulusal eylem planı ortaya konuldu. Ülkemizin, gençlerimizin ve insanlarımızın karşı karşıya kaldığı temel sorunlardan biri de bağımlılık meselesi. Emeğimizi, gençlerimizin geleceğini, toplumumuzun istikbalini çalan bu sıkıntılı sorunun, özellikle sivil toplum kuruluşlarının önderliğinde bir milli bilinç yaratmak suretiyle üstesinden gelmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu alandaki tüm çabaların çok kıymetli olduğunu vurgulayan Can, "Gerek İstanbul Valiliği gerek İçişleri Bakanlığı olarak, ülkemizin bu alanda çalışan tüm kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon halinde bağımlılığa çare bulma, bu illetlerin pençesine düşen vatandaşlarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı kurtarma, ilköğretim ve üniversite çağındaki gençlerimizin bu alanda yanlış yönlendirilmemesi adına gerekli güvenlik tedbirlerini alıyor, eğitim kurumlarıyla ortak ilişkileri yürütmek suretiyle bu sahada zararlı faaliyetlerde bulunan kişi ve organizasyonlara engel olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"Bağımlılığın problemini yaşayan taraf gençler ve aileler"

İnsani Hayat Derneği Başkanı Yunus Çetinkol ise bu projeyi uzun zamandır amaçladıklarını ve özellikle üniversitelerde bu eğitimi verdiklerini söyledi.

Verilen eğitimlerin ardından alanında uzman kişilerle projeyi oluşturduklarını anlatan Çetinkol, projenin sundukları Erasmus tarafından kabul edildiğini kaydetti.

Çetinkol, "Yakın zamanda eğitimden geçmiş olan arkadaşlarımızın hazırladığı bu projeyle Makedonya'da Uluslararası Balkan Üniversitesinde temel bağımlılık eğitimini gerçekleştireceğiz. Böylelikle hem ulusal hem uluslararası çapta gönüllülerimizin ve eğitim verdiğimiz kişilerin bağımlılık sorununa çözüm arayışları noktasında destekler sunmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Temel bağımlılık eğitiminin bir modül olarak hazırlandığı bilgisini paylaşan Çetinkol, şöyle devam etti:

"Bağımlılık bugün hem ülkemizin hem dünyanın en büyük sorunlarından biri haline gelmiş durumda. Bu sorunu, bir araya gelip, iyi bir koordinasyon sağlayıp çözebileceğimize inanıyoruz. Bağımlılığın problemini yaşayan taraf gençler ve aileler. O yüzden biz, bağımlılık sorununu gençlerle konuşup kampüslere taşımayı hedefledik. Çünkü bu sorundan en çok etkilenenler gençler ve bu soruna en iyi çözümü bulacak kişiler de gençler diye düşündük. Ciddi anlamda gençlerin bu alanda çok istekli olduklarına ve bu alanın sorunlarıyla karşılaştıklarına şahit olduk."

Etkinlik, sertifika dağıtımının ardından sona erdi.