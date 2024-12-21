Üye Girişi
Haberler
Teröristbaşı Mazlum Kobani'den Suriye'nin yeni yönetimine çağrı
Teröristbaşı Mazlum Kobani'den Suriye'nin yeni yönetimine çağrı
Biden, geçici bütçeyi onaylayarak hükümetin kapanmasını önledi
ABD'de hükümetin kapanması son anda önlendi
Esad'ın kaçmadan önceki son sözleri bakın ne olmuş
Esad'ın kaçmadan önceki son sözleri bakın ne olmuş!
Bir zamanlar öğrencisiydi, şimdi Suriye'de bakan oldu
Bir zamanlar öğrencisiydi, şimdi Suriye'de bakan oldu

Bağımlılık Eğitimi Projesi Kapanış Etkinliği Gerçekleşti

Bağımlılık Eğitimi Projesi Kapanış Etkinliği Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Temel Bağımlılık Eğitimi projesinin kapanış etkinliği İstanbul'da yapıldı. 75 temsilciye bağımlılığın unsurları ve mücadele yöntemleri üzerinde eğitim verildi. İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, bağımlılıkla mücadelenin önemine vurgu yaptı.

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle, İnsani Hayat Derneğince düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Temel Bağımlılık Eğitimi" projesinin kapanış etkinliği yapıldı.

İstanbul'da yürütülen projede, doğrudan bağımlılık alanında çalışmayan 29 farklı sivil toplum kuruluşundan 75 temsilciye temel bağımlılık eğitimi verildi.

Eğitim kapsamında, bağımlılığın temel unsurları, nedenleri ve etkileri, tedavi modelleri, bağımlılık suç ve sokak ilişkisi, alternatif mücadele yöntemleri ve bağımlılıkta sivil toplumun rolü gibi konular ele alındı.

Kapanış etkinliğinde konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, projeye destek verdiklerini ve bağımlılıkla her yönüyle mücadele ettiklerini söyledi.

Can, "Bağımlılıkla mücadele konusunda geniş bir ulusal eylem planı ortaya konuldu. Ülkemizin, gençlerimizin ve insanlarımızın karşı karşıya kaldığı temel sorunlardan biri de bağımlılık meselesi. Emeğimizi, gençlerimizin geleceğini, toplumumuzun istikbalini çalan bu sıkıntılı sorunun, özellikle sivil toplum kuruluşlarının önderliğinde bir milli bilinç yaratmak suretiyle üstesinden gelmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu alandaki tüm çabaların çok kıymetli olduğunu vurgulayan Can, "Gerek İstanbul Valiliği gerek İçişleri Bakanlığı olarak, ülkemizin bu alanda çalışan tüm kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon halinde bağımlılığa çare bulma, bu illetlerin pençesine düşen vatandaşlarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı kurtarma, ilköğretim ve üniversite çağındaki gençlerimizin bu alanda yanlış yönlendirilmemesi adına gerekli güvenlik tedbirlerini alıyor, eğitim kurumlarıyla ortak ilişkileri yürütmek suretiyle bu sahada zararlı faaliyetlerde bulunan kişi ve organizasyonlara engel olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"Bağımlılığın problemini yaşayan taraf gençler ve aileler"

İnsani Hayat Derneği Başkanı Yunus Çetinkol ise bu projeyi uzun zamandır amaçladıklarını ve özellikle üniversitelerde bu eğitimi verdiklerini söyledi.

Verilen eğitimlerin ardından alanında uzman kişilerle projeyi oluşturduklarını anlatan Çetinkol, projenin sundukları Erasmus tarafından kabul edildiğini kaydetti.

Çetinkol, "Yakın zamanda eğitimden geçmiş olan arkadaşlarımızın hazırladığı bu projeyle Makedonya'da Uluslararası Balkan Üniversitesinde temel bağımlılık eğitimini gerçekleştireceğiz. Böylelikle hem ulusal hem uluslararası çapta gönüllülerimizin ve eğitim verdiğimiz kişilerin bağımlılık sorununa çözüm arayışları noktasında destekler sunmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Temel bağımlılık eğitiminin bir modül olarak hazırlandığı bilgisini paylaşan Çetinkol, şöyle devam etti:

"Bağımlılık bugün hem ülkemizin hem dünyanın en büyük sorunlarından biri haline gelmiş durumda. Bu sorunu, bir araya gelip, iyi bir koordinasyon sağlayıp çözebileceğimize inanıyoruz. Bağımlılığın problemini yaşayan taraf gençler ve aileler. O yüzden biz, bağımlılık sorununu gençlerle konuşup kampüslere taşımayı hedefledik. Çünkü bu sorundan en çok etkilenenler gençler ve bu soruna en iyi çözümü bulacak kişiler de gençler diye düşündük. Ciddi anlamda gençlerin bu alanda çok istekli olduklarına ve bu alanın sorunlarıyla karşılaştıklarına şahit olduk."

Etkinlik, sertifika dağıtımının ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman - Güncel
img

Gözaltındaki Özlem Gürses'in ilk ifadesi
img

Memurlar 2025'te ne kadar maaş alacak? İşte ilk tahminler
img

Saldırganın ülkesi, Almanya'yı defalarca uyarmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da 3 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da deprem! Şiddeti küçük ama korkuttu
Dolmabahçe'de maç sonu olay çıktı: Beşiktaş tribünlerinin sabrı taştı
Dolmabahçe'de maç sonu olay çıktı
Türkiye'ye yaptırım teklifi ABD Senatosu'na sunuldu
Türkiye'ye yaptırım teklifi ABD Senatosu'nda!
Fransa'da terör örgütü sempatizanları Türk gençlerine saldırdı
PKK sempatizanları, havalimanında Türk gençlerine saldırdılar
HTŞ lideri Colani'nin ABD'den tek bir isteği olmuş
HTŞ lideri Colani ABD'den tek bir şey istemiş
İsyan ettiren görüntü: SMA'lı kızı için topladığı paraları gece kulübünde harcadı
SMA'lı kızı için toplanan paraları gece kulübünde harcadı

Son Dakika Haberleri

Barcelona Atletico Madrid CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Barcelona Atletico Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 23 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Terazi, Balık, Oğlak burcu yorumu! 23 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları S Sport Plus CANLI izle! (BARCELONA ATLETİCO MADRİD) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Beşiktaş Alanyaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Alanyaspor geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Beşiktaş Alanyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Alanyaspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı! 2025 memur maaşları ne kadar olacak? Kesin maaşlar belli oldu Asad Hasan El Şibani kimdir? Beşiktaş Alanyaspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Beşiktaş Alanyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Cumartesi günü hangi diziler var? 21 Aralık Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Bein Sports CANLI izle! (BEŞİKTAŞ ALANYASPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki 22 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.