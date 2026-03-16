Bağdat'ta art arda şiddetli patlama sesleri duyuldu
Irak'ın başkenti Bağdat'ta, ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu Yeşil Bölge yakınlarında şiddetli patlama sesleri duyuldu. İHA ile düzenlenen saldırının ardından otelden dumanlar yükselirken, konuya ilişkin Irak makamlarından henüz bir açıklama gelmedi.
Bağdat'ta ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu "Yeşil Bölge" yakınları başta olmak üzere birçok farklı bölgeden şiddetli patlama sesleri yükseldi.
Yeşil Bölge'de bulunan bir otelin üst katının insansız hava aracıyla (İHA) saldırıya uğradığı bildirildi.
Saldırının kim tarafından düzenlendiği bilinmezken, otel çatısından dumanların yükseldiği görüldü.
Irak makamlarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA / Haydar Karaalp