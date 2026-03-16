Irak'ın başkenti Bağdat'ta art arda şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu "Yeşil Bölge" yakınları başta olmak üzere birçok farklı bölgeden şiddetli patlama sesleri yükseldi.

Yeşil Bölge'de bulunan bir otelin üst katının insansız hava aracıyla (İHA) saldırıya uğradığı bildirildi.

Saldırının kim tarafından düzenlendiği bilinmezken, otel çatısından dumanların yükseldiği görüldü.

Irak makamlarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.