Haberler

Irak'ın başkenti Bağdat'ta patlama sesleri duyuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak'ın başkenti Bağdat'ta art arda patlama sesleri duyuldu. ABD Büyükelçiliği'nin hava savunma sistemi devreye girdi. Başbakan M. Şiya es-Sudani, saldırganların yakalanması için talimat verdi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta art arda patlama sesleri duyuldu.

Başkent Bağdat'ta sebebi henüz bilinmeyen patlama sesleri işitildi.

Patlamaların ardından ABD Büyükelçiliği binasındaki hava savunma sistemi çalıştırıldı.

Irak Başbakanı Askeri Sözcüsü Sabah en-Numan tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, güvenlik güçlerine, Irak'taki ABD Büyükelçiliği çevresine doğru atış gerçekleştiren "terör eyleminin" faillerinin takip edilmesi ve adalete teslim edilmeleri yönünde talimat verdi.

Başbakan ayrıca Irak'ta faaliyet gösteren diplomatik misyonların ve büyükelçiliklerin hedef alınmasının hiçbir şekilde gerekçelendirilemeyeceğini ve hiçbir koşul altında kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Bu saldırıları gerçekleştirenlerin Irak'a, egemenliğine ve güvenliğine zarar verdiğini belirten Sudani, kanuna uymayan bu "başıboş" grupların hiçbir şekilde Irak halkının iradesini temsil etmediğini belirtti.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
Tahran'a yeni hava saldırısı! İran'ın ekonomisini vuruyorlar

Trump'ın tehdidinin ardından saldırı başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti
ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor

Dünyanın uykularını kaçıran senaryo gerçek oluyor
Ersin Destanoğlu canlı yayında çıldırdı: Trabzon'da Fener'de çağırırlar, anlam veremiyorum

Canlı yayında çıldırdı: Trabzon'da Fener'de çağırırlar
Uğurcan Çakır'ın maç sonu sevinci tepki çekti

Maç sonunda tansiyon yükseldi
Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti
Galibiyetten sonra bir müjde daha: Galatasaray'da kalmak istediğini açıkladı

Cimbom'a bir müjde daha: Gelecek yılda da takımda kalmak istiyor
Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'ne saldırı

Art arda patlama sesleri! ABD Büyükelçiliğine katyuşalı saldırı