Bağdat'ta binlerce Sadr destekçisinden ABD ve İsrail karşıtı protesto

Irak'ın başkenti Bağdat'ta binlerce kişi, Ulusal Şii Akımı lideri Mukteda es-Sadr'ın çağrısıyla ABD ve İsrail'i protesto etmek için sokaklara döküldü. Göstericiler, Tahrir Meydanı'nda bir araya gelerek 'Amerika'ya hayır' ve 'İsrail'e hayır' sloganları attı. Sadr, gösterilerin barışçıl olmasını istemiştir.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta binlerce kişi, Ulusal Şii Akımı lideri Mukteda es-Sadr'ın çağrısıyla sokaklara çıkarak İran'a saldırılarda bulunan ABD ve İsrail'i protesto etti.

Göstericiler, kentin farklı noktalarından gelerek başkentin merkezindeki Tahrir Meydanı'nda toplandı.

Protestolarda "Amerika'ya hayır" ve " İsrail'e hayır" ifadeleriyle ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atılırken, ayrıca "Barışa evet" ve "Irak'a evet" diyen katılımcılar Irak bayrakları taşıdı.

Sadr'ın çağrısıyla ona bağlı grupların organize ettiği eylemlerin, bölgedeki son gelişmelere tepki olarak düzenlendiği biliniyor.

Güvenlik güçleri de protesto alanında geniş önlemler alarak herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için bölgede yoğun şekilde konuşlandı.

Sadr, Irak'ın Necef dışındaki tüm kentlerinde AB ve İsrail karşıtı gösteri düzenlenmesi çağrısı yapmıştı. Şii lider, barışçıl olmasını istediği gösterilerde sadece Irak bayraklarının taşınmasını istemişti.

Iraklı Şii lider Sadr, 29 Ağustos 2022 tarihinde siyasetten tamamen çekildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
Ateşkes ilk kez masada! Plan sunuldu, İran'dan jet yanıt geldi

Ateşkes ilk kez masada! Plan sunuldu, İran'dan jet yanıt geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maçtan sonra ortaya çıktı! Kerem penaltıyı atarken neler olmuş neler

Maçtan sonra ortaya çıktı! Kerem penaltıyı atarken neler olmuş neler
Melissa Vargas'tan Zehra Güneş'e şarkılı gönderme

İpler tamamen koptu! Yapılan gönderme bomba
Hasan Can Kaya nişanlandı! Müstakbel gelin bakın kimmiş

Hasan Can Kaya nişanlandı! Müstakbel gelin bakın kimmiş
Olaylı maça Elif Karaarslan da dahil oldu! Yorumları bomba

Olaylı maça o da dahil oldu! Yorumları bomba
Maçtan sonra ortaya çıktı! Kerem penaltıyı atarken neler olmuş neler

Maçtan sonra ortaya çıktı! Kerem penaltıyı atarken neler olmuş neler
SGK'dan büyük temizlik! Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli fazla

245 bin kişiye ağır darbe! Emeklilikleri gitti, maaş geri alınacak
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında

Bu bir ilk! İran, Mücteba Hamaney'in görüntülerini yayınladı