Bağdat'ta binlerce Sadr destekçisinden ABD ve İsrail karşıtı protesto

Irak'ın başkenti Bağdat'ta binlerce kişi, Ulusal Şii Akımı lideri Mukteda es-Sadr'ın çağrısıyla sokaklara çıkarak İran'a saldırılarda bulunan ABD ve İsrail'i protesto etti.

Göstericiler, kentin farklı noktalarından gelerek başkentin merkezindeki Tahrir Meydanı'nda toplandı.

Protestolarda "Amerika'ya hayır" ve " İsrail'e hayır" ifadeleriyle ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atılırken, ayrıca "Barışa evet" ve "Irak'a evet" diyen katılımcılar Irak bayrakları taşıdı.

Sadr'ın çağrısıyla ona bağlı grupların organize ettiği eylemlerin, bölgedeki son gelişmelere tepki olarak düzenlendiği biliniyor.

Güvenlik güçleri de protesto alanında geniş önlemler alarak herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için bölgede yoğun şekilde konuşlandı.

Sadr, Irak'ın Necef dışındaki tüm kentlerinde AB ve İsrail karşıtı gösteri düzenlenmesi çağrısı yapmıştı. Şii lider, barışçıl olmasını istediği gösterilerde sadece Irak bayraklarının taşınmasını istemişti.

Iraklı Şii lider Sadr, 29 Ağustos 2022 tarihinde siyasetten tamamen çekildiğini duyurmuştu.