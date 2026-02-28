Irak'ta İran'a yakın Şii milis destekçilerinden ABD ve İsrail karşıtı gösteri

Irak'ın başkenti Bağdat'ta İran'a yakın Şii milis destekçileri, ABD ve İsrail karşıtı gösteri düzenledi.

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği, diğer yabancı misyon temsilcilikleri ve hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge yakınında toplanan gruplar, İran'a destek mesajları verirken ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

Göstericiler, Şii milis gruplardan Ketaib Hizbullah, Ketaib Seyyidül Şüheda ve Haşdi Şabi'ye ait bayraklar taşıdı.

Irak güvenlik güçleri, Yeşil Bölge'ye çıkan yolları trafiğe kapatarak bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı.