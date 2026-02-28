Haberler

Irak'ta İran'a yakın Şii milis destekçilerinden ABD ve İsrail karşıtı gösteri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii milis destekçileri, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atarak gösteri düzenledi. Göstericiler, İran'a destek mesajları verirken Ketaib Hizbullah ve Haşdi Şabi gibi grupların bayraklarını taşıdı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta İran'a yakın Şii milis destekçileri, ABD ve İsrail karşıtı gösteri düzenledi.

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği, diğer yabancı misyon temsilcilikleri ve hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge yakınında toplanan gruplar, İran'a destek mesajları verirken ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

Göstericiler, Şii milis gruplardan Ketaib Hizbullah, Ketaib Seyyidül Şüheda ve Haşdi Şabi'ye ait bayraklar taşıdı.

Irak güvenlik güçleri, Yeşil Bölge'ye çıkan yolları trafiğe kapatarak bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
Netanyahu: Hamaney ölmüş olabilir

Hamaney öldürüldü mü? Açıklama Netanyahu'dan geldi
IFAB, futbola getirilen yeni kuralları açıkladı! Çarpıcı değişiklikler var

Futbola yeni kurallar geldi! İşte yapılan tüm değişiklikler
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor

Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
Trump'ın en sert muhalifi, İran saldırısına karşı çıktı

Trump'ın en sert muhalifi sözünü yine sakınmadı
Alevler gökyüzüne yükseldi! İran Bahreyn'deki gökdeleni böyle vurdu

Hedef alınan gökdelende şiddetli patlama! İşte o anlar
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu

Görüntü İran'dan değil İsrail'den
15 dakika içinde 3-0'dan geri döndükleri maçta 90+3'te dramatik son

15 dakikada 3-0'dan geri döndüler, 90+3'te dramatik son