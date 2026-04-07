Haberler

Bağdat'ta bir eve İHA düştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak'ın Bağdat kentinde bir eve insansız hava aracı düşerek yangına yol açtı. Olayda yaralılar bulundu ve güvenlik güçleri yangına müdahale etti. Saldırının sorumlusu henüz bilinmiyor.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir eve insansız hava aracı (İHA) düşerek, evde yangın çıkmasına neden oldu.

Bağdat'ın Amiriye bölgesinde bir eve İHA düştü. Düşen İHA sonucu evde yangın çıkarak, büyük hasara yol açtı.

Güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri olay yerine intikal ederek, müdahalede bulundu.

Ev sakinleri arasında yaralananlar olduğu ifade edildi.

Saldırının kimin tarafından yapıldığı bilinmiyor.

Bağdat'ın diğer bazı bölgelerindeki evlere de İHA'ların düştüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
Ateşkes umutları arttı! Trump ve İran'dan ilk açıklamalar geldi

Ateşkes umutları arttı! Trump ve İran'dan ilk açıklamalar geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

