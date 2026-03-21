Irak'ın başkenti Bağdat'ta art arda patlama sesleri duyuldu.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınında bulunan Victoria Üssü ile aynı bölgede bulunan ABD Büyükelçiliğine ait lojistik destek birimi, insansız hava aracı (İHA) ile hedef alındı.

Öte yandan Bağdat'ın Seyidiye semtinde bir eve füze düştü. Sosyal medyada yayımlanan görüntüde, füzenin isabet ettiği evde ciddi hasar meydana geldiği yer aldı.

Irak makamlarından henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.