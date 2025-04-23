Bağdat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Maarif Vakfı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması düzenlendi.

Bağdat'taki Maarif Vakfı Okulları'nın Mansur yerleşkesindeki tören öğrencilerden birisinin Kur'an-ı Kerim okumasıyla başladı.

Türkiye ve Irak Milli Marşlarının okunduğu törene Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Türkiye Maarif Vakfı Irak Temsilcisi Fahrettin Keskin ve öğrencilerle velileri katıldı.

Burada konuşan Keskin, "Geleceğimizin teminatı bugünün küçükleri yarının büyükleri olan çocukları yarına hazırlamak en büyük amacımızdır. Maarif olarak hedefimiz iyi insan yetiştirmektir. Gün çocukların günüdür." dedi.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi İnan da, burada yalnız Türkiye'nin değil, tüm dünyanın en anlamlı ve özel günlerinden biri olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"23 Nisan 1920, hakimiyetin kayıtsız şartsız milletin iradesine geçtiği ve çağdaş Türkiye'nin temellerinin atıldığı gündür. 23 Nisan, sınırları aşan bir fikrin; yani milli iradenin ve özgür bireyin doğuşu ve bütün mazlum milletlerin uyanışıdır. Büyük Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kurulduğu bu günü çocuklara armağan etmesi Türkiye'nin gelecek vizyonunun en açık ifadesidir. Cumhuriyet sadece günün değil, geleceğin teminatıdır."

Törende öğrenciler Türkçe şarkı ve şiir okurken, Zeybek oyunu da sergiledi.