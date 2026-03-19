Bağcılar'da bir kişiye saldıran grup, polisi görünce kaçtı

BAĞCILAR'da bilinmeyen nedenle bir kişiye saldıran grup, sokaktakilerin 'polis geliyor' demesi üzerine kaçtı. Kavga anı mahalledeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, dün gece saatlerinde Çınar Mahallesi'nde meydana geldi. Sokaktaki grup bilinmeyen nedenle bir kişiye tekme tokat saldırmaya başladı. Bunun üzerine mahalledeki kişiler araya girmeye çalıştı. Hakaret ederek bir kişiye saldıran grup çevredekilerin 'Polis geliyor' demesi üzerine kaçtı. Kavganı anı mahalledeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı