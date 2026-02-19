Haberler

İstanbul'da 2 evden hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da Bağcılar ve Beylikdüzü'nde hırsızlık yaptığı tespit edilen 67 suç kaydı bulunan bir şüpheli tutuklandı. Güvenlik kamera görüntüleriyle belirlenen şüphelinin, iki evden toplamda 630 bin lira değerinde hırsızlık yaptığı belirlendi.

Bağcılar ve Beylikdüzü'ndeki 2 evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 67 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi Gülbahar Caddesi'ndeki sitedeki bir daire ile Beylikdüzü Marmara Mahallesi Ulusum Caddesi'ndeki bir evden hırsızlık yapılmasına ilişkin çalışma yürüttü.

Bilgisine başvurulan mağdur ev sahiplerinin toplam 630 bin liralık zararları olduğu belirlendi.

Güvenlik kamera görüntüleri üzerinden hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 2 şüpheliden biri olan M.K. (22) Bağcılar'da yakalandı.

Şüphelinin sorgulamasında daha önce çeşitli suçlardan 67 kaydı olduğu anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan şüphelilerin hırsızlık için siteye giriş ve çıkış yaptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde 2 şüphelinin siteye giriş yaptıktan bir süre sonra valizle dışarıya çıkmaları yer alıyor.

Kaynak: AA " / " + Mustafa Mert Karaca -
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Tarih verildi, akın akın gidiyorlar

Dünyayı tedirgin eden görüntünün ardından bir de tarih verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahırdaki işkence görüntülerinin ardından jandarma harekete geçti

Görüntüler infial yaratmıştı! Ahırdaki işkencede yeni gelişme
Survivor'da skandal: Set çalışanının yemekleri çalındı

Survivor'da yaşanan skandalı değerlendirdi
Akılalmaz olay! Polis polise test yaptı, çıkan sonuç ülkede gündem yarattı

Polis polise test yaptı, çıkan sonuç ülkede gündem yarattı
Avrupa'nın iki dev ülkesi birbirine girdi, 100 milyar euroluk proje çöküyor

2 dev ülke birbirine girdi, 100 milyar euroluk proje çöküyor
Ahırdaki işkence görüntülerinin ardından jandarma harekete geçti

Görüntüler infial yaratmıştı! Ahırdaki işkencede yeni gelişme
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık alev aldı
Küçük kıza apartmanda saldırı girişimi

Arkadan hızla yaklaştı, sonrası kan dondurucu