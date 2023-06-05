Bağcılar Kitap Fuarı'nda Depremzedeler İçin Kitap Kampanyası

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen Bağcılar Kitap Fuarı'nda depremzedeler için 'Bi Bana Bi Malatya'ya Kitap' kampanyası başlatıldı. Fuar kapsamında ziyaretçiler yazarların söyleşilerine katılırken çocuklar da atölyelerde aktivite yapıyor. Vatandaşlar, satın aldıkları kitaplardan birini Malatya'daki depremzedelere gönderilmesi için belediye tarafından fuar girişine yerleştirilen kutulara bırakıyor.

Bağcılar Belediyesince düzenlenen Bağcılar Kitap Fuarı'nda depremzedeler için "Bi bana Bi Malatya'ya Kitap" kampanyası başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl ikincisi düzenlenen Bağcılar Kitap Fuarı yoğun ilgi görüyor. Fuar kapsamında ziyaretçiler yazarların söyleşilerine katılırken çocuklar da Bağcılar Meydanı'na kurulan atölyelerde aktivite yapıyor.

Fuar kapsamında ayrıca deprem bölgesine gönderilmek üzere "Bi Bana bi Malatya'ya Kitap" kampanyası başlatıldı. Vatandaşlar, satın aldıkları kitaplardan birini Malatya'daki depremzedelere gönderilmesi için belediye tarafından fuar girişine yerleştirilen kutulara bırakıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, özellikle gençlerin kampanyaya destek verdiğini belirterek, "Fuarda birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri sergileniyor. Hemşehrilerimiz bir kitap kendileri bir kitap da depremzede kardeşleri için satın alıyor. Bu konuda da ilçe sakinlerimizin duyarlılığı bizi sevindiriyor. Herkesi fuarı gezmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bağcılar Kitap Fuarı, 11 Haziran'a kadar açık kalacak.