Bağcılar TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza; trafik yoğunluğu oluştu -1
Güncelleme:
Bağcılar'da TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu, kamyonet ve servis minibüsünün karıştığı zincirleme kaza sonucu sebze yüklü kamyonet kullanılamaz hale geldi ve Edirne istikametine doğru trafik yoğunluğu oluştu.

BAĞCILAR, TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu, kamyonet ve servis minibüsünün karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada sebze yüklü kamyonet kullanılamaz hale gelirken, Edirne istikametine trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, Bağcılar, TEM Otoyolu Mahmutbey gişeler istikametinde hafriyat kamyonu, kamyonet ve servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana geldi. Kazada sebze yüklü kamyonet kullanılamaz hale gelirken, Edirne istikametine trafik durma noktasına geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
