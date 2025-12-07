Haberler

İstanbul -Bağcılar TEM Otoyolu'nda otomobilde uyuyan sürücüyü itfaiye uyandırdı

Bağcılar'da park halindeki otomobilinde uyuyan sürücü, itfaiye ekiplerinin camı kırmasıyla uyandırıldı. Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

BAĞCILAR'da otoyol kenarında park halindeki otomobilinde uyuyan sürücü, itfaiyenin camı kırmasıyla uyandırıldı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Bağcılar TEM Otoyolu yan yolda yaşandı. C.Y. yan yolda 77 AED 316 plakalı otomobilini sol şeride çekerek direksiyon kabininde uyudu. Bu sırada aynı güzergahta çekici ile ilerleyen Tamer Yiğit, otomobilin başına giderek sürücüyü uyandırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, aracın kapılarına ve camlarına vurup otomobili sallayarak sürücüyü uyandırmayı denedi. Sürücünün tepki vermemesi üzerine itfaiye ekipleri, balta ile otomobilin camını kırarak C.Y.'yi uyandırdı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerin ardından C.Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil çekici ile yoldan kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
