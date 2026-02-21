Haberler

Bağcılar'da aracından inen şoföre önce otomobil ardından cip çarptı; 1 ölü

Güncelleme:
Bağcılar'da O-3 Avrupa Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında, kamyonetten inen şoföre otomobil çarptı, ardından cip üzerinden geçti. Şoför olay yerinde hayatını kaybederken, kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, O-3 Avrupa Otoyolu Aksaray İstikametinde İSTOÇ mevkiinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. 34 FKG 905 plakalı kamyonet şoförü Ali Aktaş otoyolda İSTOÇ mevkiinde aracını taralı alanda durdurdu. Aktaş araçtan indikten sonra, aynı yönde ilerleyen otomobil şoföre çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce ileriye fırlayan şoförün üzerinden cip geçti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Ali Aktaş'ın öldüğünü belirledi. Kaza nedeniyle Aksaray istikametinde 3 şerit trafiğe kapanırken polis ekipleri trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan otomobil ve cip sürücüsü ise ifadeleri alınmak üzerine polis merkezine götürüldü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası Aktaş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazaya karışan araçların olay yerinden çekici yardımı ile götürülmesinin ardından kapalı olan şeritler trafiğe açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
