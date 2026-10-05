Haberler

Bağcılar'da taksi alev aldı, alkolmetreyi üflemeyen şoför hastaneye götürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bağcılar'da taksi alev aldı, alkolmetreyi üflemeyen şoför hastaneye götürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TEM Otoyolu Bağcılar mevkiinde seyir halindeki taksinin motorunda yangın çıktı; itfaiye söndürdü, yaralanan olmadı, taksi kullanılamaz hale geldi. Alkolmetreyi üflemeyi reddeden şoför kan örneği için hastaneye götürüldü, trafik normale döndü.

BAĞCILAR'da seyir halindeki taksinin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangında taksi kullanılamaz hale gelirken, alkolmetreyi üflemeyi reddeden taksi şoförü test için hastaneye götürüldü.

Yangın, saat 09.40 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bağcılar mevkiinde Ankara istikametinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Özcan S. yönetimindeki taksinin motor kısmında bir anda alevler yükselmeye başladı. Diğer sürücülerin uyarısı üzerine durumu fark eden taksi şoförü, aracı emniyet şeridine çekerek indi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından taksi kullanılamaz hale geldi.

ALKOLMETREYE ÜFLEMEYİ REDDETTİ, HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı kontrolde alkolmetreyi üflemeyi kabul etmeyen taksi şoförü Özcan S., kan örneği alınmak üzere hastaneye götürüldü. Yangın nedeniyle TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, çalışmaların tamamlanması ve taksinin çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Dua Lipa ile Shakira aynı sahnede! Boy farkları dikkatlerden kaçmadı

Dua Lipa ile Shakira aynı sahnede! Boy farkını görmeniz gerek
Merve Özbey sahneden inerken düştü! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Merve Özbey sahneden inerken düştü! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seçtiği gelin ayakkabısı nedeniyle düğününe 3 gün kala terk edildi

Seçtiği gelin ayakkabısı nedeniyle düğününe 3 gün kala terk edildi
Fenerbahçe'ye Greenwood şoku! O tekmenin bedeli çok ağır olabilir

Eyvahlar olsun! Fenerbahçe'ye Greenwood şoku

Bakan Şimşek: Enflasyon 57 ay sonra yüzde 30'un altına indi

57 ay sonra bir ilk yaşandı! Bakan Şimşek yeni dönemin işaretini verdi
İsrail'de yankı uyandıran önerge kabul edildi! Parti liderinin ülkeye girişi yasaklandı

Önerge kabul edilince ortalık karıştı! Ülkeye girişi resmen yasaklandı
AK Parti tarihinde bir ilk! Cemil Tugay, çarşamba günü transfer olacak iddiası

AK Parti tarihinde bir ilk! Erdoğan'la görüştü, ardından tarih verildi
İsrail'i rezil kepaze ettiler! İkinci maçta da aynısını yaptılar

İsrail'i dün gece rezil kepaze ettiler!
Altında kritik sınır aşıldı! İbre yeniden yukarı döndü

Altında tüm hesaplar sil baştan