Bağcılar'da seyir halindeki İETT otobüsü yandı - Haberler

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Bağcılar'da seyir halindeki İETT otobüsü yandı

AA - Güncel
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Bağcılar'da seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bağcılar'da seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, 34 YR 5242 plakalı İETT otobüsü, Güneşli Koçman Caddesi'nde seyir halinde iken motor kısmından alev aldı.

Kısa sürede büyüyen alevlere araç şoförü ve vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Olayda otobüste büyük çaplı hasar meydana geldi.

Bağcılar'da seyir halindeki İETT otobüsü yandı

Bağcılar'da seyir halindeki İETT otobüsü yandı

Bağcılar'da seyir halindeki İETT otobüsü yandı

AA / Güncel

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