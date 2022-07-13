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Bağcılar'da sağanak nedeniyle su altında kalan araçlar kurtarılıyor

AA - Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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Bağcılar'da 10 Temmuz'da etkili olan sağanak nedeniyle şantiye alanında su altında kalan 11 hafriyat kamyonu ile 4 iş makinesini kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Bağcılar'da 10 Temmuz'da etkili olan sağanak nedeniyle şantiye alanında su altında kalan 11 hafriyat kamyonu ile 4 iş makinesini kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Bağlar Mahallesi Yalçın Koreş Caddesi'nde bulunan şantiye alanı, 10 Temmuz'da kentte etkili olan sağanak nedeniyle su ile doldu. Şantiyedeki 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesi su altında kaldı.

Şantiye alanındaki suyu tahliye eden firma çalışanları, çamura saplanan araçlarını kurtarmak için çalışma başlattı.

Paletli iş makinelerince kurtarılan kamyonlar, çekici araçlarla tamircilere götürüldü.

Ağır hasarlı araçların sahipleri, zararlarının karşılanmasını beklediklerini dile getirdi.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

Bağlar Mahallesi Bağcılar su Güncel Haberler

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