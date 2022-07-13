Bağcılar'da sağanak nedeniyle su altında kalan araçlar kurtarılıyor Bağcılar'da 10 Temmuz'da etkili olan sağanak nedeniyle şantiye alanında su altında kalan 11 hafriyat kamyonu ile 4 iş makinesini kurtarmak için çalışma başlatıldı. Bağcılar'da 10 Temmuz'da etkili olan sağanak nedeniyle şantiye alanında su altında kalan 11 hafriyat kamyonu ile 4 iş makinesini kurtarmak için çalışma başlatıldı. Bağlar Mahallesi Yalçın Koreş Caddesi'nde bulunan şantiye alanı, 10 Temmuz'da kentte etkili olan sağanak nedeniyle su ile doldu. Şantiyedeki 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesi su altında kaldı. Şantiye alanındaki suyu tahliye eden firma çalışanları, çamura saplanan araçlarını kurtarmak için çalışma başlattı. Paletli iş makinelerince kurtarılan kamyonlar, çekici araçlarla tamircilere götürüldü. Ağır hasarlı araçların sahipleri, zararlarının karşılanmasını beklediklerini dile getirdi. AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel Bağlar Mahallesi Bağcılar su Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bağcılar'da sağanak nedeniyle su altında kalan araçlar kurtarılıyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.