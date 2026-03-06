Haberler

Bağcılar Belediyesi "Ramazanın 15'i" geleneğini gerçekleştirdi

Bağcılar Belediyesi 'Ramazanın 15'i' geleneğini gerçekleştirdi
Güncelleme:
Bağcılar Belediyesi, Bayburt'a özgü 'Ramazanın 15'i' geleneğini bu yıl da kutlayarak çocuklara hediyeler dağıttı. Etkinlik, Güneşli Meydanı'nda ve Bağcılar Belediyesi önünde gerçekleştirildi.

Bağcılar Belediyesi, Bayburt'a özgü olan "Ramazanın 15'i" geleneğini ilçede bu sene de uyguladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, asırlardır devam eden gelenek kapsamında sokakta çocuklara şeker, çikolata, ramazan manisi ve çeşitli oyuncaklardan oluşan hediyeler verildi.

Güneşli Meydanı'nda bir araya gelen belediye ile Bayburt Kültür ve Yardım Derneği yöneticileri, trafiğe kapalı Kirazlı Caddesi'nde çocuklara hediye paketlerinden dağıttı.

Ramazan ayının dayanışma ruhunun bir kez daha hatırlatıldığı etkinlik, iftardan sonra Bağcılar Belediyesi Ana Hizmet Binası'nın önünde de sürdü.

Aileleriyle dışarı çıkan çocuklar, aldıkları hediyeler karşısında büyük bir mutluluk yaşadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Bağcılar Şubesi Başkanı Muammer Aktürk, ilçede bu etkinliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Aktürk, "Bu programı düzenlememizde bize büyük desteği olan Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız'a teşekkür ediyorum. Bundan sonra da geleneğimizi İstanbul'da sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Adem Koç
