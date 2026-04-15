Bağcılar'da İSTOÇ Ticaret Merkezi'ndeki iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı
Bağcılar'da İSTOÇ Ticaret Merkezi'ndeki bir oyuncak dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında iş yerinde hasar meydana geldi.
Bağcılar'da İSTOÇ Ticaret Merkezi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
2457. Sokak'taki 2 katlı oyuncak dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler iş yerinin iki katına da yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Ferhat Yasak